duminică, 2 noiembrie 2025

Fabrica din Râmnicu Vâlcea care nu mai produce nimic de 6 ani – pierderi uriașe la Ciech Soda!

Au trecut șase ani de când Ciech Soda România SA, compania care deținea una dintre cele mai importante unități industriale din Râmnicu Vâlcea, se află în procedură de „stand-by”. Din septembrie 2019, activitatea de producție a sodei calcinate este suspendată, iar societatea s-a concentrat pe proiecte de mentenanță, energie și silicat lichid.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 24 milioane lei și o pierdere de 25,2 milioane lei. Acționariatul este dominat de Ciech SA Polonia, cu 98,74% din capitalul social.

După vânzarea activelor pentru producția de silicat, compania analizează noi direcții de dezvoltare, inclusiv investiții în energie verde.

Ciech Soda România rămâne o companie-cheie în strategia grupului polonez Ciech, care urmărește menținerea unui nivel controlat al riscurilor și posibila relansare a activității în Râmnicu Vâlcea.