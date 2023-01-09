Expoziția „Patrimoniul balnear din Oltenia” de la Casa de cultură Florin Zamfirescu rămâne deschisă până la data de 5 decembrie

Vineri, 14 noiembrie 2025, s-a deschis la Casa de cultură Florin Zamfirescu expoziția „Patrimoniul balnear din Oltenia”, realizată în cadrul proiectului RO-B@LNEO HERITAGE, al Institutului Național al Patrimoniului.

Expoziția prezintă materiale foto-documentare despre clădirile balneare din Călimănești și Băile Govora, ilustrând transformarea lor de-a lungul timpului și contribuția acestora la dezvoltarea și la identitatea stațiunilor balneare din regiune.

Prin această inițiativă, proiectul RO-B@LNEO HERITAGE pune în valoare patrimoniul balnear ca resursă culturală și istorică, subliniind necesitatea conservării și promovării lui.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 5 decembrie 2025, în intervalul 9:00–16:00, la Casa de cultură Florin Zamfirescu.