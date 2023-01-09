Explicații ieftine ale lui Ilie Bolojan despre cazul Bogos-Barbu (șpagă de 1,5 milioane euro pentru o audiență la premier): cum se curăță politic o criză penală!

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a venit la HotNews ca să stingă scandalul „Fănel Bogos – Mihai Barbu”. În loc să ofere răspunsuri, a ales să acopere faptele cu vorbe frumoase despre „instituții care își fac treaba” și „bolile vechi ale administrației”.

Problema e simplă: un afacerist arestat pentru trafic de influență a intrat în biroul premierului, însoțit de trezorierul PNL. Faptele sunt confirmate chiar de Guvern. Procurorii spun că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru acea audiență – un preț uriaș pentru „dialogul cu oamenii” invocat de premier.

În interviu, Bolojan transformă totul într-o lecție de morală. Nu vorbește despre cine a aprobat audiența, nici despre motivele pentru care o întâlnire politică s-a ținut în Palatul Victoria și nu la sediul partidului.

Răspunsurile lipsesc, dar tonul e impecabil: calm, calculat, „de stat responsabil”. Exact ceea ce face parte dintr-o operațiune de spălare publică, nu de clarificare.

Suspendarea lui Mihai Barbu din funcțiile de partid a venit după ce DNA a intervenit, nu înainte. Reacția nu dovedește integritate, ci frică.

În final, premierul iese din studio liniștit, iar interviul devine o parodie de transparență: un decor curat pentru o murdărie netratată.

Când un om de afaceri ajunge la premier prin rețele de bani și influență, iar premierul spune că „nu crede în teorii”, nu e vorba de neîncredere în instituții – e vorba de orbire voluntară.

O audiență plătită, o întâlnire „de rutină”

Pe 23 septembrie 2025, Fănel Bogos – considerat de DNA capul unei rețele de cumpărare de influență – intră la premier, însoțit de Mihai Barbu, trezorierul PNL și liderul organizației Vaslui. Procurorii susțin că Bogos a plătit 1,5 milioane de euro pentru această audiență, menită să obțină protecție politică și schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

În loc să explice cum a fost posibil un asemenea acces la Palatul Victoria, Bolojan banalizează momentul: „Sunt întâlniri de 15 minute, se mai întâmplă.”

Tiberiu Pîrnău

Citiți aici operațiunea de spălare a lui Bolojan: https://hotnews.ro/ilie-bolojan-interviu-hotspot-dosar-dna-bogos-pnl-vaslui