Efectele guvernării USR-PNL-PSD-UDMR: Lucrările la proiectele „Anghel Saligny” din Vâlcea se desfășoară într-un ritm redus

Ritmul de execuție al lucrărilor la cele două proiecte derulate de Consiliul Județean Vâlcea prin programul național „Anghel Saligny” a fost încetinit semnificativ, existând chiar riscul unei opriri temporare a șantierelor – a declarat Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea.
Motivul principal îl reprezintă suspendarea depunerii facturilor pentru decontare.
Cele două investiții vizează reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ 703L Fedeleșoiu – Dăești – Jiblea Veche și DJ 703H Perișani – Câineni, ambele aflate în plină execuție. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de aproape 24% la DJ 703L și de circa 2% la DJ 703H.
„Lucrările continuă, însă cu un ritm diminuat, mai ales că ne apropiem de sezonul rece, perioadă în care, de regulă, aceste activități se întrerup”, a precizat președintele CJ Vâlcea.
În lipsa fondurilor proprii suficiente pentru a acoperi costurile până la reluarea decontărilor de către Ministerul Dezvoltării, Consiliul Județean nu poate susține din bugetul județului continuarea integrală a lucrărilor, buget deja orientat către alte investiții aflate în derulare.
Constructorii au fost informați oficial despre situația actuală a programului „Anghel Saligny”, însă nu au manifestat disponibilitatea de a continua lucrările din surse proprii.
Constantin Rădulescu a dat asigurări că administrația județeană caută soluții pentru a evita blocajul:
„Consiliul Județean Vâlcea tratează cu maximă seriozitate implementarea proiectelor de infrastructură finanțate prin programul Anghel Saligny. Deși situația actuală impune o perioadă de adaptare și așteptare, prioritatea noastră rămâne finalizarea acestor investiții vitale pentru dezvoltarea județului.”
