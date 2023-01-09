Drumurile din Vâlcea intră sub comandamentul de iarnă

vineri, 21 noiembrie 2025

Secția de Drumuri Naționale Râmnicu Vâlcea anunță că a finalizat toate pregătirile pentru sezonul rece, astfel încât circulația pe drumurile naționale din județ să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Normativul AND 525-2013 privind prevenirea și combaterea înzăpezirii.

Pentru iarna 2025–2026, administratorul drumurilor a stabilit programe de intervenție clare, de la lucrări pregătitoare până la proceduri de acțiune în caz de polei, ninsoare abundentă sau viscol. Reparațiile asfaltice, montarea panourilor parazăpezi, prevenirea formării poleiului și organizarea echipelor operative fac parte din planul aplicat în județ.

SDN Râmnicu Vâlcea operează prin 10 baze de deszăpezire și 3 puncte de sprijin, inclusiv în zonele Brezoi, Câineni, Voineasa, Horezu și Zătreni. Toate unitățile operative au fost puse „la cheie” până la 1 noiembrie, incluzând verificarea clădirilor, utilităților, echipamentelor, depozitelor de materiale antiderapante și a utilajelor.

Acțiunile de coordonare se desfășoară în cadrul comandamentelor de iarnă, la nivel central și teritorial, care monitorizează permanent situația drumurilor. Reviziile sunt efectuate zilnic, în special în intervalele critice 3.00–7.00 și 15.00–19.00.

Pe timp de viscol sau ninsori abundente, restricțiile și eventualele închideri de drumuri se aplică rapid, în baza procedurilor stabilite între CNAIR și Poliția Rutieră. În cazuri urgente, șefii SDN și ai Serviciului Rutier pot lua decizii imediate pentru protejarea participanților la trafic.

În zona montană, în special pe DN 7A Brezoi – limită Hunedoara, unde temperaturile coboară frecvent sub zero grade, se acționează zilnic cu antiderapant pentru prevenirea formării ghețușului. Pentru temperaturi sub –7°C, se folosește clorură de calciu sau fondanți chimici.

SDN Vâlcea utilizează atât utilaje proprii, cât și utilaje închiriate, iar personalul a fost instruit pentru intervenții rapide. În plus, toate contractele de întreținere pe timp de iarnă sunt deja active.

Autoritățile reamintesc șoferilor că au obligația să-și echipeze corespunzător vehiculele pentru circulația în sezonul rece și să respecte avertizările transmise. Pregătirile sunt finalizate, iar intervențiile vor fi continue, astfel încât drumurile naționale din Vâlcea să rămână practicabile pe tot parcursul iernii.