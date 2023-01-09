DOINAMED, „imperiul” medical al Doinei Barbu. Cum își blindează afacerea în plină furtună economică

sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Într-o piață medicală zguduită de scumpiri, presiune salarială și haos financiar, grupul DOINAMED al familiei Barbu reușește ceea ce mulți operatori privați din Vâlcea abia mai speră: să crească, să investească și să se extindă. În timp ce sectorul suferă după unul dintre cei mai grei ani din ultimul deceniu, cifrele celor două societăți – DOINAMED SRL și CLINICA DOINAMED SRL – arată o poveste de adaptare, disciplină financiară și strategie pe termen lung.

Modelul de dezvoltare este unul clar: creștere organică, investiții constante și o relație bine consolidată cu instituțiile publice. Contractele recurente cu școli, primării și unități sanitare au devenit „plasa de siguranță” într-o piață volatilă, iar absența facturilor restante demonstrează un management atent la fiecare mișcare financiară.

DOINAMED SRL rezistă pe profit

Compania-mamă, înființată în 2012 de psihologul Doina Barbu, continuă să fie coloana vertebrală a grupului. În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 5,67 milioane lei, cu un profit net în creștere cu 16%, ajungând la 1,72 milioane lei – o performanță notabilă într-un an economic dificil pentru întregul sector.

Investițiile în infrastructură sunt impresionante: active imobilizate de peste 10 milioane lei și puncte de lucru consolidate, precum cel din Drăgoești, asigurat printr-un contract de concesiune valabil până în 2062. Acest tip de stabilitate contractuală este rar întâlnit în piața medicală și confirmă strategia pe termen lung a grupului.

În spate există și datorii consistente – 7,12 milioane lei –, majoritar credite bancare garantate prin RNPM. Faptul că băncile au pariat ferm pe DOINAMED arată încrederea în soliditatea grupului. Chiar și restanțele punctuale la ANAF, de circa 152.000 lei, sunt insignifiante raportat la volumul operațiunilor.

CLINICA DOINAMED SRL – filiala „turbo” care crește mai repede decât firma-mamă

Fondată în 2021, CLINICA DOINAMED SRL este piesa agilă din ecuație: cifra de afaceri a crescut cu 20% în 2024, iar profitul – peste 1,76 milioane lei – rivalizează cu cel al companiei-mamă, în ciuda unui personal de trei ori mai redus.

Rata profitului arată fie specializări medicale cu marje ridicate, fie servicii de nișă extrem de rentabile. Fără datorii la ANAF și cu obligații financiare minime, filiala funcționează ca un mecanism perfect uns, gândit să genereze cash rapid și constant.

Spitalul de Boli Cronice Doinamed Drăgoești

Spitalul de Boli Cronice Doinamed Drăgoești reprezintă punctul de sprijin al activității clinice, situat la doar 40 de kilometri de Râmnicu Vâlcea și la 15 kilometri de Drăgășani, într-o zonă încărcată de istorie, considerată în documentele vechi locul de naștere al lui Mihai Viteazul. Spitalul este o unitate privată cu relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și încadrată la categoria V.

În centrul acestui ansamblu medical modern se află echipa DOINAMED, un colectiv format din medici specialiști, asistente medicale, infirmiere și îngrijitoare selectate cu atenție și formate în spiritul empatiei și al dedicării profesionale. Fiecare membru al echipei contribuie la oferirea unei supravegheri permanente și a unei îngrijiri adaptate fiecărui pacient, într-un mediu care îmbină profesionalismul cu atmosfera caldă și familiară. Pacienții beneficiază de cele mai ridicate standarde de îngrijire într-un cadru prietenos, menit să le faciliteze recuperarea și să le redea starea de bine, iar personalul este permanent atent la nevoile lor, găsind soluții rapide și eficiente pentru fiecare situație.

Un duo eficient în piața medicală privată

Cele două firme funcționează ca un grup integrat, cu roluri bine definite:

– DOINAMED SRL – stabilitate, infrastructură, investiții masive, relații instituționale

– CLINICA DOINAMED SRL – flexibilitate, profitabilitate accelerată, costuri reduse

Această combinație s-a dovedit optimă într-un sector dominat de incertitudine. Suplimentar, numeroasele contracte câștigate în SEAP arată că grupul are un statut puternic în zona instituțională, fără a depinde de fonduri europene sau activități externe.

DOINAMED – un grup medical care se întărește, nu se clatină

Într-o piață unde multe companii medicale au intrat în declin, grupul DOINAMED își menține direcția: investiții, disciplină financiară și expansiune treptată. Fără vulnerabilități majore și cu indicatori peste media pieței, afacerea familiei Barbu se poziționează ca unul dintre cele mai solide și promițătoare proiecte medicale din județul Vâlcea.

Dacă ritmul actual se menține, DOINAMED are șansa reală de a urca dincolo de statutul de „jucător local” și de a deveni un nume regional important în medicina privată.

Tiberiu Pîrnău