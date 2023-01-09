Doi urmăriți internațional, capturați de polițiști la Râmnicu Vâlcea

joi, 13 noiembrie 2025

Polițiștii din Vâlcea au reținut doi bărbați căutați de autoritățile din străinătate, depistați pe 11 noiembrie în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Unul dintre ei, în vârstă de 62 de ani, era urmărit de autoritățile din Croația pentru înșelăciune, iar celălalt, de 43 de ani, de Ungaria, pentru spălare de bani și fals în înscrisuri oficiale.

Ambii au fost prezentați Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, reținuți 24 de ore și ulterior încarcerați în arestul IPJ Argeș, urmând să fie predați autorităților străine.