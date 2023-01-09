Diploma care minte: trei CV-uri, două universități, o licență apărută după 20 de ani. Cazul Moșteanu – impostura academică din vârful Armatei Române

vineri, 28 noiembrie 2025

Diploma care minte: trei CV-uri, două universități, o licență apărută după 20 de ani. Cazul Moșteanu – impostura academică din vârful Armatei Române

ANALIZA CARE DETONEAZĂ SCANDALUL: Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, prins în cea mai stufoasă combinație academică din Guvern. Nicio dată nu se potrivește. Nicio explicație nu stă în picioare.

Cazul Ionuț Moșteanu nu mai este o simplă „neînțelegere” de CV. Este radiografia perfectă a unui sistem în care funcțiile publice sunt accesate prin documente contradictorii, diplome apărute „la nevoie” și explicații servite publicului cu speranța că lumea nu va observa absurdul. Dar absurdul este acum evident.

După ce a publicat pe Facebook diploma menită să-l salveze, ministrul Apărării a reușit contrariul: să-și compromită definitiv credibilitatea. Pentru că, odată puse cap la cap, informațiile oficiale arată un traseu universitar imposibil, plin de fisuri și zone gri care ridică suspiciuni majore.

Bioterra – facultatea elastică, cu durată variabilă în funcție de interlocutor

În diploma prezentată de Moșteanu apare clar: „Durata studiilor: 5 ani.”

Bioterra spune altceva: „Domnul Moșteanu a participat la cursuri între 1995 și 1999.” Patru ani.

CV-ul actual: 1996–1999. Trei ani.

Apoi vine lovitura supremă: explicația că Moșteanu ar fi făcut anii III și IV într-un singur an pentru că „legea permitea studenților excepționali”.

La mijlocul anului, Bioterra nu a pomenit nimic despre această „excepționalitate”. A apărut abia acum, când scandalul a explodat.

În orice stat civilizat, această explicație ar fi fost suficientă pentru declanșarea unei anchete penale.

Athenaeum – universitatea trecută în CV „din greșeală”, dar la care ministrul nu a fost niciodată

Primul CV oficial al ministrului, cel folosit pentru a intra în structuri de stat, conține Universitatea Athenaeum.

Numai că instituția spune limpede: „Moșteanu nu a fost niciodată student la noi.”

Cum ți se strecoară în CV o universitate la care nu ai învățat nici măcar o zi? Cum ajungi consilier la Transporturi și membru în CA-uri strategice cu o universitate fictivă în CV, fără ca niciun departament de resurse umane să ridice o sprânceană?

„Am greșit CV-ul, era un model de pe internet.”

Este explicația ministrului Apărării în 2025.

O insultă la adresa inteligenței publice.

Licența din 2015, diploma tipărită în 2018 – iar între timp, Moșteanu își lua funcții la stat

Alt paradox care lovește ca un trăsnet:

Moșteanu spune că a absolvit în septembrie 2015.

Bioterra confirmă. Diploma, însă, este emisă abia în 2018.

În 2015, legea cerea obligatoriu diplomă, nu adeverință, pentru acces în funcții publice precum cele ocupate de Moșteanu.

Totuși, ministrul afirmă senin că „a prezentat o adeverință”.

Care adeverință? De ce nu diploma? De ce diploma apare la imprimantă la trei ani distanță?

Și, mai ales, de ce însuși ministrul Apărării prezintă această diplomă astăzi, ca și cum nimic nu ar fi în neregulă?

Este una dintre cele mai suspecte situații academice din ultimii ani.

Întrebarea care ar trebui să răsune în fiecare instituție: cum a ajuns cineva cu un trecut academic atât de confuz să conducă Armata Română?

Aceasta este miza reală.

Un ministru al Apărării trebuie să fie un model de integritate, rigoare și transparență.

Nu un personaj care jonglează cu trei CV-uri, două universități și o diplomă cu maturare întârziată de trei ani.

Cazul Moșteanu nu este o glumă.

Este o vulnerabilitate instituțională.

O problemă de credibilitate externă.

Un risc pentru imaginea României în NATO.

Concluzie dură, dar inevitabilă: povestea academică a ministrului este o construcție fragilă, cusută cu ațe groase și plină de contradicții

Nicio cronologie nu se potrivește.

Niciun document nu are traseu logic.

Nicio explicație nu convinge.

În orice țară serioasă, un astfel de scandal ar duce la demisie în 24 de ore.

În România, se încearcă cosmetizarea trecutului cu o diplomă aruncată pe Facebook, ca o bucată de hârtie salvatoare.

Numai că hârtia nu salvează.

Hârtia incriminează.