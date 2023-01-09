DIANA SRL din Râmnicu Vâlcea, premiată la Gala „Campioni în Business 2025” – recunoaștere pentru viziune și antreprenoriat feminin

joi, 13 noiembrie 2025

Compania Diana SRL, unul dintre cei mai importanți producători de mezeluri din România, a fost distinsă în cadrul Galei „Campioni în Business 2025” cu Premiul Special pentru Antreprenoriat Feminin. Evenimentul, organizat la București de PwC România, Raiffeisen Bank și Sarmis Capital, a premiat cele mai performante companii antreprenoriale din țară.

În fața unei audiențe formate din lideri de business și investitori, Diana Crăciunescu, managing partner al companiei vâlcene, a subliniat importanța perseverenței și a responsabilității în antreprenoriatul românesc:

„Reprezint a doua generație a unui business de familie. Am crescut într-o industrie provocatoare, cea a cărnii, o industrie care cere curaj, disciplină și o viziune pe termen lung. Antreprenoriatul, pentru mine, nu este doar despre rezultate, ci și despre viziune și responsabilitate. Cred în puterea producătorilor locali și în forța industriilor care creează valoare aici, acasă.”

Firma Diana SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, este una dintre cele mai cunoscute afaceri de familie din regiune. De-a lungul anilor, compania și-a consolidat poziția pe piața națională prin investiții constante în tehnologii moderne, standarde ridicate de calitate și extinderea rețelei de distribuție.

Premiul acordat la Gala „Campioni în Business” confirmă încă o dată rolul firmei Diana ca model de antreprenoriat responsabil, inovator și durabil, construit pe baza valorilor locale și a muncii consecvente a familiei Crăciunescu.