DGASPC Vâlcea primește o „gură de oxigen”! Guvernul a aprobat fonduri pentru plata salariilor, în urma demersurilor lui Constantin Rădulescu
Guvernul României a aprobat joi, 6 noiembrie, alocarea sumei de 8,093 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru asigurarea funcționării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea.
Decizia vine după o serie de demersuri susținute făcute de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, atât la nivelul Guvernului, cât și al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), în contextul în care instituția nu mai avea fonduri suficiente pentru a acoperi salariile și cheltuielile curente până la sfârșitul anului. Situația este similară în majoritatea DGASPC-urilor din țară.
Fondurile aprobate vor permite plata parțială a salariilor restante pentru lunile septembrie și octombrie, însă pentru acoperirea integrală a cheltuielilor aferente întregului an ar mai fi nevoie de aproximativ 34,15 milioane lei.
„Ne bucurăm că Guvernul a înțeles urgența situației și a alocat fondurile necesare pentru plata salariilor din sistemul de asistență socială. Sperăm că vor fi identificate rapid soluții și pentru restul sumei, astfel încât DGASPC Vâlcea să-și poată desfășura activitatea în condiții normale. Siguranța și bunăstarea beneficiarilor, precum și sprijinul acordat angajaților care îi îngrijesc, sunt prioritare pentru noi”,
a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.
