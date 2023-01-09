Dezvăluiri incendiare: familia președintelui vrea să construiască un cartier rezidențial lângă Snagov! În acte sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui și fratele acesteia. Primarul acuză: au forțat legea

La doar câteva luni după ce Nicușor Dan a fost ales președinte, un vechi litigiu imobiliar al viitorului său cumnat, Bogdan Grădinaru, s-a rezolvat miraculos, după patru ani de blocaje. Miza – un teren de 17.000 mp în Moara Vlăsiei, cumpărat de nouă familii, printre care și Mirabela Grădinaru, partenera actualului președinte.

În 2021, Grădinaru și ceilalți cumpărători au reclamat că Primăria Moara Vlăsiei refuză eliberarea certificatelor fiscale necesare pentru împărțirea terenului. După ani de procese, televiziuni și reportaje, dosarul a rămas în aer – până când, brusc, actele au fost emise. „S-a rezolvat”, spun oamenii din primărie. „S-a forțat legea!”, acuză însă edilul Andrei Filip, conform gandul.ro

Primarul, aflat la al cincilea mandat, susține că familia Grădinaru și ceilalți coproprietari au găsit o metodă de a ocoli un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) obligatoriu pentru terenurile mari: „Au dezmembrat succesiv, în loturi mici, ca să evite PUZ-ul. Legea nu le permite, dar au făcut-o. Au vrut să iasă din indiviziune, apoi să construiască. Este o forțare clară.”

De cealaltă parte, „Primul Cumnat” susține că primarul blochează artificial investiția și invocă interese ascunse: „Ne-a spus că trebuie să-l fi sunat înainte să cumpărăm terenul. De parcă trebuie aprobare ca să cumperi ceva în România!”

Disputa ascunde o miză uriașă – ridicarea unui mini-cartier rezidențial la marginea pădurii Snagovului, pe un drum privat de 500 de metri fără utilități. În realitate, spun surse locale, Grădinaru ar fi dorit să construiască un ansamblu exclusivist, profitând de apropierea de lac și de noul statut politic al viitorului cumnat prezidențial.

Primarul Filip respinge acuzațiile și avertizează: „Dacă s-ar construi acolo fără PUZ și fără utilități, ar fi un dezastru urbanistic. Nu există drum public, nu există apă, gaze sau canalizare. Totul e un câmp!”

Deși documentele fiscale au fost eliberate în timp record, autorizațiile de construcție nu pot fi acordate până la introducerea utilităților – o investiție estimată la sute de mii de euro. „Familia Grădinaru a obținut ce a vrut pe hârtie. Dar din punct de vedere legal, terenul nu e construibil”, a declarat edilul.

În concluzie, rămâne întrebarea care arde: a fost respectată legea sau s-a dat undă verde unei rude prezidențiale?

Un lucru e sigur – în timp ce președintele clamează „lupta cu rechinii imobiliari”, familia sa se pregătește, discret, să ridice unul dintre cele mai profitabile cartiere din nordul Capitalei.