Descinderi la Călimănești și Stănești: arme deținute ilegal

joi, 20 noiembrie 2025

Polițiștii vâlceni au efectuat joi dimineață trei percheziții în Călimănești și Stănești, într-un dosar privind deținerea ilegală de arme. Acțiunea a fost coordonată de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor SAS.

În urma descinderilor, anchetatorii au găsit la locuința unui bărbat de 53 de ani din Stănești două arme scurte neletale — un pistol și un revolver — încadrate în categoria celor care necesită permis. Bărbatul nu deținea autorizație, astfel că armele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

IPJ Vâlcea anunță că dosarul penal este în desfășurare sub coordonarea procurorului, iar polițiștii verifică proveniența armelor și modul în care ar fi putut fi folosite.