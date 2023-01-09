Deputatul-fantomă al Vâlcii: Liberalul Cristian Buican a chiulit masiv în 2025 de la ședințele Camerei Deputaților

luni, 17 noiembrie 2025

Ziarul de Vâlcea a verificat stenogramă cu stenogramă activitatea deputatului PNL de Vâlcea, Cristian Buican, pentru anul 2025. Concluziile sunt simple, clare și imposibil de contestat: Buican a lipsit în mod repetat de la ședințele Parlamentului, apare consemnat oficial ca „absent” în ședințe-cheie și, potrivit voturilor electronice, a participat de multe ori la procesul legislativ doar „de pe tabletă”, fără să fie prezent fizic în sală. Practic, aproape în fiecare săptămână din sesiune există cel puțin o ședință la care Buican fie lipsește, fie nu votează, fie apare doar cu prezența online.

Absențe repetate în ședințe-cheie ale Parlamentului

Stenogramele Camerei Deputaților și ale ședințelor comune cu Senatul consemnează explicit cel puțin cinci absențe importante în 2025, toate în momente politice majore ale anului. Pe 28 februarie, Buican apare absent la o ședință comună în care se discutau teme economice și avertismente privind pierderea fondurilor europene. Pe 25 martie lipsește de la dezbaterea vizând modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un subiect cu impact direct asupra responsabilității aleșilor. Pe 7 septembrie, ziua moțiunilor de cenzură împotriva Guvernului, Buican figurează absent din nou, deși Parlamentul decidea atunci direcția politică a țării. Pe 30 septembrie lipsește de la ședința comună în care s-a votat Declarația „România fără violență domestică”, iar în 24 iunie apare absent de la o ședință de plen a Camerei Deputaților cu voturi sensibile și subiecte intens mediatizate.

Voturi date de pe tabletă și prezență doar „tehnică” în activitatea legislativă

Analiza voturilor electronice arată că deputatul de Vâlcea a apăsat butonul de vot de multe ori de pe... tabletă, adică nu era prezent în Parlament, așa cum era normal! Situațiile indică voturi exprimate de la distanță, din afara sălii, fenomen cunoscut în Parlament ca „vot pe tabletă”. În multe ședințe, Buican figurează ca prezent online, dar nu votează la anumite puncte sau nu participă la voturile procedurale, ceea ce ridică semne de întrebare privind aportul său la activitatea legislativă.

În realitate, din documentele oficiale reiese clar că Buican a lipsit aproape săptămânal de la ședințele Camerei Deputaților, ratând dezbateri, voturi importante și momente politice decisive. Diferența dintre prezența tehnică și participarea reală la dezbateri devine astfel vizibilă: Buican a fost mai prezent în sistemul electronic decât în sala Parlamentului.

Pentru vâlceni, întrebarea devine legitimă: cine le reprezintă interesele în forul legislativ atunci când deputatul lor lipsește tocmai când se iau deciziile importante?

Tiberiu Pîrnău