duminică, 2 noiembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, îl susține pe Ștefăniță Alin Avrămescu la președinția Consiliului Județean Buzău

Deputatul AUR de Prahova, Ștefăniță Alin Avrămescu, a fost prezentat oficial drept candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat liderul AUR, George Simion, și mai mulți parlamentari ai formațiunii.

Prezent la eveniment, deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, și-a exprimat public susținerea pentru colegul său din Prahova, subliniind că „AUR demonstrează că are oameni competenți, implicați și hotărâți să schimbe felul în care se face administrație în România.”

„Ștefăniță Avrămescu este un om care cunoaște realitățile din județul Buzău, care vine din mijlocul oamenilor și care nu promite altceva decât muncă, onestitate și rezultate. AUR nu trimite candidați de formă, ci oameni care pot reda demnitatea comunităților locale. Îl susțin cu toată convingerea și sunt sigur că va reprezenta un nou început pentru Buzău”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

La rândul său, candidatul Ștefăniță Alin Avrămescu a afirmat că își dorește să readucă Buzăul „pe harta dezvoltării reale”, valorificând potențialul turistic și economic al județului, de la Vulcanii Noroioși până la Valea Buzăului.

Liderul AUR, George Simion, a completat că Avrămescu este „singurul candidat cu șanse reale să îl învingă pe Marcel Ciolacu și tot ceea ce reprezintă acesta”.