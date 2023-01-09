Deputatul AUR Antonio Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că sacrifică Sănătatea și Educația pentru ambițiile militare

joi, 27 noiembrie 2025

Deputatul AUR Antonio Popescu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că sacrifică Sănătatea și Educația pentru ambițiile militare

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, după ce acesta ar fi sugerat, cu o „seninătate dezarmantă”, că România trebuie „să ia bani de la Sănătate și Educație” pentru a finanța armata și parteneriatele strategice. Intr-o declaratie politică, parlamentarul consideră declarația „stupefiantă” și „periculoasă”, acuzându-l pe șeful statului că pune în balanță structurile fundamentale ale unei națiuni.

Popescu afirmă că niciun lider responsabil nu poate justifica tăieri de la Sănătate și Educație pentru a acoperi alte capitole bugetare, cu atât mai puțin într-o țară aflată în criză demografică, socială și medicală. Deputatul amintește că România se confruntă deja cu spitale care se prăbușesc, cu medici care pleacă masiv din sistem și cu școli insalubre, unde profesorii sunt umiliți de tăieri bugetare și lipsa investițiilor elementare.

„A reduce finanțarea Educației înseamnă a slăbi chiar structura fundamentală a națiunii. A tăia de la Sănătate înseamnă a condamna oameni, nu doar sisteme, la suferință”, avertizează parlamentarul, catalogând eventualele diminuări drept un act de „iresponsabilitate politică”.

Tonul acuzațiilor devine și mai apăsat atunci când deputatul îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă promisiunile făcute în campanie, când și-ar fi asumat că Educația va fi o prioritate națională. „Astăzi, tocmai domeniile vitale sunt primele sacrificate”, susține Popescu, considerând că acest lucru reprezintă nu doar un eșec de conducere, ci „o trădare politică a propriilor angajamente”.

AUR respinge ferm ideea ca securitatea națională să fie finanțată prin amputarea bugetelor destinate sănătății și dezvoltării poporului. „Nu poți avea o armată puternică într-o țară bolnavă. Nu poți avea parteneriate solide cu o națiune lipsită de educație”, transmite Popescu, care subliniază că prioritizarea militară nu poate fi construită pe vulnerabilizarea societății civile.

În numele alegătorilor pe care îi reprezintă, deputatul îi cere președintelui României să retracteze public afirmațiile și să prezinte un plan de finanțare „real și responsabil”, care să nu pună în conflict securitatea militară cu securitatea socială.

„Sănătatea și Educația nu sunt negociabile. Sunt fundamentul existenței noastre ca stat și ca națiune”, încheie Antonio Popescu, într-o declarație ce anunță o bătălie politică dură pe tema priorităților bugetare ale României.