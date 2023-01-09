duminică, 2 noiembrie 2025

Declarație politică, Nicolae Mîndrescu, deputat AUR: Statul trebuie redus, nu reformat

Statul român de astăzi nu mai produce nimic. Nu creează valoare, nu inovează și nu muncește. A devenit un intermediar între munca oamenilor cinstiți și buzunarul unei oligarhii birocratice care a uitat cine pe cine servește.

În 2025, statul nu mai este o instituție, ci o lipitoare legalizată care trăiește din energia poporului. Nu există „bani publici”, există doar banii contribuabililor, adică banii oamenilor care muncesc zi de zi și care nu mai văd rezultate.

Românii sunt taxați fără măsură, dar trăiesc într-un stat în faliment moral și economic.

În loc de infrastructură avem nepotism, în loc de economie avem biruri și taxe sufocante.

Sute de mii de bugetari fără fișe reale de post, achiziții umflate, ministere cu SUV-uri electrice și spitale fără medici, aceasta este imaginea României întreținută din bani publici.

De aceea, înainte ca statul să mai întrebe „de ce nu sunt bani”, ar trebui să se privească în oglindă. Poate atunci va vedea ceea ce românii văd de 35 de ani: un monstru hrănit din promisiuni, din datorii și din indiferență. Iar dacă va înțelege ceva, să înțeleagă acest adevăr simplu: Statul trebuie redus, nu reformat. Nu digitalizat, nu reorganizat, ci redus cu 60% în salarii, în funcții, în atribuții și în aroganță.

Alianța pentru Unirea Românilor este singura forță politică ce apără contribuabilii și demnitatea poporului. AUR nu susține un stat mai mare, ci unul mai eficient, mai corect și mai responsabil. Cerem reducerea aparatului birocratic, eliminarea risipei, transparență și respect față de cei care creează valoare prin muncă.

Statul trebuie redus, nu reformat. Nu digitalizat, nu reorganizat, ci redus în salarii, funcții și aroganță. Prin reducerea statului la esențial, prin concedierea impostorilor din funcții, prin eliminarea taxelor care sugrumă inițiativa, prin revenirea la adevărul simplu că doar poporul muncitor creează valoare. Doar așa România va redeveni o națiune demnă și funcțională, unde munca este răsplătită, iar viitorul copiilor noștri este protejat.

Deputat ing. Nicolae Mîndrescu