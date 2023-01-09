De ce Anca Alexandrescu este cea mai bună opțiune pentru Primăria Capitalei

luni, 24 noiembrie 2025

Capitala are nevoie, mai mult ca oricând, de un primar care nu doar promite, ci și înțelege mecanismele administrației, știe să comunice cu oamenii și are curajul să ia decizii pe care alții le-au amânat ani la rând. Într-un București sufocat de trafic, blocat în birocrație, lăsat pe pilot automat și transformat într-un experiment politic, Anca Alexandrescu apare ca o opțiune solidă, coerentă și, mai ales, complet diferită de ce au avut bucureștenii până acum.

În ultimii ani, administrația Capitalei a dezamăgit prin lipsă de viziune, conflicte politice permanente și incapacitatea de a rezolva problemele de bază: străzi distruse, termoficare care cedează anual, gunoi, transport public haotic, parcări insuficiente și zero direcție strategică. În fața acestui haos, alegătorii au nevoie de cineva care să pună Bucureștiul înaintea intereselor de partid, înaintea alianțelor toxice și înaintea orgoliilor politice.

Anca Alexandrescu vine cu exact această forță: capacitatea de a spune lucrurilor pe nume, determinarea de a duce la capăt proiecte mari și experiența necesară pentru a conduce o instituție atât de complexă precum Primăria Capitalei. Spre deosebire de actualii și foștii edili, Alexandrescu nu se ascunde după scuze, nu pasează responsabilitatea și nu privește mandatul de primar ca pe un exercițiu de PR. Ea a demonstrat constant, în întreaga sa activitate publică, că știe să gestioneze crize, că înțelege structurile statului și că poate aduce la aceeași masă profesioniști din domenii diferite pentru a construi soluții reale.

Unul dintre cele mai importante atuuri ale sale este relația directă cu oamenii. Nu vorbește de sus, nu evită întrebările incomode și nu se ascunde în spatele unor sloganuri sterile. A arătat, inclusiv în campanie, că știe să asculte, că poate explica problemele tehnice într-un limbaj accesibil și că își poate asuma responsabilitatea pentru proiecte pe termen lung. Bucureștiul are nevoie exact de acest tip de leadership: transparent, ferm, apropiat de cetățeni.

În plus, Alexandrescu are un avantaj pe care foarte puțini politicieni îl pot revendica: nu este captivă sistemului de interese care a blocat Bucureștiul în ultimii 20 de ani. Nu datorează funcții, contracte sau poziții nimănui și nu are de protejat grupuri politice care trag înapoi administrația. Această independență o transformă în singura opțiune capabilă să curețe și să reformeze aparatul primăriei, să taie risipa, să transparentizeze bugetele și să elimine clientelismul din structurile municipale.

Bucureștenii au nevoie de un primar care să lupte pentru ei, nu pentru o alianță politică. Care să modernizeze orașul, nu să-l blocheze în scandaluri. Care să aducă bani europeni, să accelereze marile proiecte de infrastructură, să repare ceea ce nu funcționează și să ofere o direcție clară pentru următorii zece ani.

Anca Alexandrescu nu este doar o alternativă. Este singura variantă care poate reconstrui încrederea bucureștenilor în administrația Capitalei și singurul candidat cu o viziune articulată, realistă și aplicată. Bucureștiul merită un primar care să nu fugă de responsabilitate, un primar prezent, implicat și capabil să redea orașului energia, dinamica și respectul pe care le-a pierdut.

Pentru toate aceste motive, Anca Alexandrescu reprezintă astăzi cea mai bună opțiune pentru București.

Tiberiu Pîrnău