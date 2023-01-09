Cum alegi o saltea de pat potrivita? Ghid complet pentru un somn mai bun

Pentru ca saltele-romanesti.ro vinde exclusiv saltele fabricate din spuma poliuretanica si spuma cu memorie, acest ghid se concentreaza strict pe aceste tipuri de saltele de pat. Vom analiza ce caracteristici sunt cu adevarat importante, cum alegi fermitatea potrivita, ce dimensiune trebuie sa aiba salteaua si cum poti sti daca o saltea ortopedica este cea potrivita pentru stilul tau de somn.

De ce este important sa alegi salteaua potrivita?

Multi oameni considera salteaua doar un obiect de mobilier, dar in realitate este mult mai mult. O saltea buna sustine corect corpul, previne disconfortul din timpul noptii si ajuta la relaxare. Cand dormi pe o saltea nepotrivita, te poti trezi cu senzatie de rigiditate, oboseala acumulata sau pur si simplu cu impresia ca ai dormit "prost", chiar daca ai stat in pat suficiente ore.

O saltea potrivita inseamna:

o suprafata stabila, confortabila;

sustinere uniforma pentru corp;

o pozitie naturala in timpul somnului;

relaxare musculara corecta;

un somn mai adanc si mai odihnitor.

Chiar daca doua saltele pot arata la fel, diferentele de fermitate, densitate si calitate a materialelor pot schimba complet experienta de dormit. De aceea este esential sa analizezi cateva criterii inainte de a lua o decizie.

Tipuri de saltele disponibile pe piata

Pe piata exista multe tipuri de saltele: cu arcuri, latex, hibride, spuma, memory foam. Insa daca ai ajuns la acest articol, cel mai probabil esti interesat de saltele din spuma poliuretanica sau din spuma poliuretanica combinata cu spuma cu memorie. Acestea sunt cele mai cautate in ultimii ani datorita avantajelor lor clare:

sunt silentioase (nu scartaie);

se muleaza pe corp intr-un mod natural;

sustin uniform greutatea corpului;

sunt durabile;

au huse moderne, detasabile, usor de intretinut.

Saltele din spuma poliuretanica

Saltelele fabricate din spuma poliuretanica reprezinta cea mai accesibila varianta pentru cei care cauta sustinere ferma si confort. Spuma este densa, stabila si pastreaza forma saltelei in timp. Aceste saltele sunt potrivite pentru cei care prefera o suprafata mai ferma, fara afundare.

Avantaje:

sustinere excelenta pentru orice stil de somn;

fermitate echilibrata;

pret accesibil;

greutate redusa;

durabilitate buna.

Aceste saltele se gasesc in diferite grade de fermitate si densitate, ceea ce inseamna ca pot fi potrivite atat pentru persoane usoare, cat si pentru persoane mai grele.

Saltele din spuma cu memorie + spuma poliuretanica

Saltelele combinate folosesc doua tipuri de materiale:

baza din spuma poliuretanica (pentru sustinere ferma),

strat superior din spuma cu memorie (pentru confort suplimentar).

Spuma cu memorie se muleaza pe corp, reducand presiunea din punctele unde corpul apasa mai mult. Aceasta adaptare creste confortul, iar baza din spuma poliuretanica asigura stabilitate.

Avantaje:

confort superior datorita stratului de memorie;

adaptare la forma corpului;

reducerea presiunii asupra zonelor sensibile;

senzatie placuta de imbratisare a corpului.

Acest tip de saltea este potrivit pentru persoanele care doresc un echilibru perfect intre moliciune si sustinere.

Ce inseamna o saltea ortopedica?

O saltea ortopedica este un termen folosit pentru saltele concepute sa ofere o sustinere ferma si corecta pentru coloana si intreg corpul. O saltea ortopedica nu inseamna neaparat o saltea foarte tare, asa cum multi cred. De fapt, o saltea aceasta este o saltea:

cu fermitate medie spre ridicata,

cu structura stabila si echilibrata,

care sustine corpul uniform,

fara sa permita scufundarea excesiva.

La saltele-romanesti.ro, modelele ortopedice sunt fabricate exclusiv din spuma poliuretanica de densitate ridicata, ceea ce asigura fermitatea necesara fara a fi inconfortabile.

Acest tip de saltea este recomandat celor care prefera suprafete stabile, dar si persoanelor care nu vor o saltea moale.

Cum alegi fermitatea potrivita?

Fermitatea este probabil cel mai important aspect atunci cand alegi o saltea. Exista trei categorii principale:

1. Saltele moi

Avantaje:

se muleaza foarte mult pe corp;

ofera confort maxim la suprafata.

Dezavantaje:

nu sunt recomandate pentru persoane grele;

se pot simti instabile.

Acest tip nu este comun la saltelele din spuma poliuretanica simpla, dar poate aparea la modele cu multa spuma cu memorie.

2. Saltele medii

Acestea sunt cele mai populare, oferind echilibrul perfect intre fermitate si confort. Se adapteaza bine pentru majoritatea persoanelor si permit o pozitie naturala in timpul somnului.

3. Saltele ferme

Saltelele ferme sunt frecvent asociate cu gama ortopedica. Ofera o suprafata stabila si sunt perfecte pentru cei care nu vor sa se afunde in saltea. In general, spuma poliuretanica de densitate mare este baza acestor saltele.

Cum alegi fermitatea?

Daca esti o persoana usoara sau dormi pe o parte: saltea medie sau mediu-moale.

Daca ai greutatea echilibrata sau dormi in orice pozitie: saltea medie.

Daca esti o persoana mai grea sau dormi pe spate: saltea ferma sau ortopedica.

Cum alegi dimensiunea saltelei?

Dimensiunea saltelei conteaza la fel de mult ca fermitatea. O saltea prea ingusta sau prea scurta poate sa iti afecteze confortul, chiar daca este de calitate.

Saltea 90x200

Este potrivita pentru o singura persoana, ideala pentru adolescenti sau camere de oaspeti.

Saltea 140x200

Reprezinta varianta accesibila pentru 2 persoane, dar poate fi insuficienta daca doriti spatiu de miscare.

Saltea 160x200 – cea mai populara dimensiune

Salteaua 160x200 este cea mai aleasa de cupluri pentru ca:

ofera suficient spatiu pentru 2 persoane;

permite miscarea naturala in timpul somnului;

ofera echilibru intre confort si pret;

este compatibila cu majoritatea cadrelor de pat moderne.

In plus, aceste saltele 160x200 din spuma poliuretanica sau spuma cu memorie sunt usoare, usor de mutat si foarte durabile.

Saltea 180x200

Este varianta premium pentru cupluri, perfecta pentru cei care vor spatiu maxim.

Grosimea saltelei: cat de importanta este?

Grosimea saltelei influenteaza atat confortul, cat si durabilitatea. Saltelele subtiri pot parea tentante la pret, dar nu ofera sustinere pe termen lung. In general, o saltea buna ar trebui sa aiba o grosime intre 16 si 26 cm, in functie de materialul folosit.

Saltelele din spuma poliuretanica au de obicei intre 16 si 22 cm.

Modelele cu spuma cu memorie pot ajunge la 26 cm pentru un confort suplimentar.

O grosime mai mare inseamna o baza mai solida si un strat superior mai confortabil.

Ce tip de husa ar trebui sa aiba salteaua?

Husa este adesea ignorata, dar este extrem de importanta. O husa buna:

permite aerisirea saltelei;

protejeaza materialele interne;

se poate curata usor.

Cele mai populare tipuri de huse pentru saltele sunt:

Husa cu fir de argint

Are proprietati antibacteriene naturale si este excelenta pentru igiena saltelei. Este o alegere foarte buna pentru cei care vor un nivel ridicat de protectie si confort.

Husa Aloe Vera

Ofera o textura extrem de fina si placuta la atingere. Este apreciata pentru confortul pe care il ofera si pentru senzatia de prospetime.

Ambele tipuri sunt detasabile si lavabile, ceea ce face intretinerea saltelei mult mai simpla.

Cat rezista o saltea din spuma?

Durata medie de viata pentru o saltea de calitate este:

5 ani pentru saltele din spuma poliuretanica simpla,

10 ani pentru saltele combinate cu spuma cu memorie.

Aceasta diferenta se datoreaza stratului suplimentar de memorie care imbunatateste durabilitatea si stabilitatea saltelei.

Pentru a mentine salteaua in conditii bune cat mai mult timp:

foloseste o husa de protectie,

intoarce salteaua la 3–6 luni (daca modelul permite),

aeriseste dormitorul regulat,

evita sa sari sau sa aplici greutate excesiva pe margini.

Saltea moale, medie sau ferma? Cum alegi in functie de pozitia de somn

Pozitia in care dormi joaca un rol important in alegerea saltelei ideale.

Dormi pe o parte?

Ai nevoie de o saltea medie sau mediu-moale, care sa permita umarului si soldului sa se aseze confortabil.

Dormi pe spate?

Ai nevoie de o saltea medie sau ferma. O suprafata prea moale te poate face sa te scufunzi prea mult, ceea ce creeaza disconfort la nivelul spatelui.

Dormi pe burta?

Ai nevoie de o saltea ferma. Aceasta previne afundarea excesiva in zona soldurilor si mentine corpul intr-o pozitie neutra.

Saltea din spuma sau saltea cu memorie? Care este mai potrivita?

Raspunsul depinde mult de preferintele tale.

Alege o saltea din spuma poliuretanica daca:

vrei un nivel ridicat de fermitate,

preferi o suprafata stabila,

nu iti plac saltelele care se muleaza foarte mult,

vrei cel mai bun raport calitate-pret.

Alege o saltea cu memorie + spuma poliuretanica daca:

vrei confort maxim,

iti place senzatia de imbratisare a corpului,

preferi o saltea care se adapteaza perfect formelor corpului,

vrei o saltea durabila pe termen lung.

Cum stii ca ai gasit salteaua potrivita?

Poti considera ca ai gasit salteaua ideala daca:

simti ca te odihnesti bine dimineata;

nu te deranjeaza miscarile partenerului;

salteaua iti sustine corpul fara sa te scufunzi;

suprafata este stabila si confortabila;

dimensiunea se potriveste perfect patului tau.

Atunci cand alegi o saltea, nu te concentra doar pe pret. O saltea buna se cumpara o data la 5–10 ani si iti afecteaza direct calitatea vietii.

Alegerea unei saltele potrivite nu trebuie sa fie complicata, dar nici nu trebuie facuta in graba. O saltea buna inseamna un somn bun, iar somnul bun inseamna energie, productivitate si o stare generala pozitiva.

Indiferent daca alegi o saltea din spuma poliuretanica sau una cu spuma cu memorie, important este sa iti intelegi propriile nevoi. Daca vrei sustinere ferma, alege o saltea ortopedica. Daca vrei confort moale si adaptare la corp, alege o saltea cu memorie. Daca esti un cuplu, dimensiunea 160x200 este una dintre cele mai inspirate alegeri.

Cu informatiile din acest ghid, alegerea unei saltele potrivite devine mult mai usoara. Tot ce trebuie sa faci este sa analizezi cateva criterii simple si sa alegi un model care sa iti ofere somnul pe care il meriti.