sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Cum a devenit un brad de 16 metri, tăiat din curtea Bisericii „Toți Sfinții” din Râmnicu Vâlcea, motiv de PR pentru administrație

Primăria Râmnicului încearcă să prezinte drept „spirit civic” și „contribuție importantă” un gest care ridică mai multe semne de întrebare decât motive de aplauze. Anul acesta, bradul de Crăciun este adus nu de la munte, nu dintr-un fond silvic planificat, ci… de la 400 de metri distanță, după ce Parohia „Toți Sfinții” a tăiat arbori maturi în cadrul unui proiect cu fonduri europene. Practic, vorbim de o operațiune de „reciclare a unui brad” rezultat din defrișările făcute în curtea unei biserici, puse acum sub umbrela festivismului administrativ.

Dacă proiectul european presupune tăierea unor brazi – arbori valoroși, crescuți timp de decenii – ar fi fost de așteptat ca discuția publică să se concentreze pe justificarea intervențiilor, pe compensările reale și pe modul în care sunt respectate normele de protecție a mediului. În schimb, autoritățile locale transformă tăierea unui copac într-o oportunitate de PR, prezentând-o ca un dar prețios făcut orașului.

Pentru a ajunge la 16 metri, un brad are nevoie, în medie, de 40–55 de ani.

Comunicatul Primăriei Râmnicu Vâlcea:

Ca urmare a desfășurării proiectului cu fonduri europene ”Consolidarea, conservarea, restaurarea, amenajarea și sistematizarea verticală a incintei și valorificarea durabilă a ansamblului monument istoric al Bisericii «Toți Sfinții»” derulat de Parohia Toți Sfinții, proiect ce presupune, printre multe alte intervenții, reamenajarea curții lăcașului de cult inclusiv prin tăierea unor brazi și plantarea altor tipuri de arbori și arbuști, Primăria Municipiului a primit cu titlu gratuit un brad înalt de 16 metri, crescut în condiții deosebit de favorabile unei dezvoltări armonioase, pentru a fi amplasat și împodobit în Scuarul Mircea cel Bătrân în cadrul Târgului Decembrie Magic©. Operațiunile de tăiere, transport și montare gestionate de către Piețe Prest SA se vor desfășura sâmbătă, 22 noiembrie, începând cu ora 8.00, iar pe durata lor, estimată la cel mult două ore, traficul auto pe Calea lui Traian între Școala „Take Ionescu” și intersecția cu bd. Tudor Vladimirescu va fi oprit pentru a permite intervenția utilajelor implicate. Luminile în Bradul de Crăciun vor fi aprinse împreună cu iluminatul de sărbători în seara de 29 noiembrie, iar Municipalitatea Râmnicului mulțumește Arhiepiscopiei Râmnicului și Parohiei „Toți Sfinții” pentru spiritul civic și pentru contribuția importantă adusă la atmosfera festivă a orașului.