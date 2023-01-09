Cosmin Boșcaru, primar cu vechime, dar fără viziune. Ce se întâmplă cu fondurile comunei Lăcusteni?

miercuri, 5 noiembrie 2025

În comuna Lăcusteni, județul Vâlcea, administrația locală condusă de primarul Cosmin Boșcaru pare prinsă între două realități: una prezentată în bilanțurile oficiale, cu promisiuni de modernizare și investiții, și cealaltă – percepută la nivelul comunității, unde oamenii se plâng de lipsa de transparență, de stagnarea unor proiecte și de o gestionare „de familie” a resurselor publice.

Deși localitatea Lăcusteni are un potențial agricol și turistic considerabil, dezvoltarea reală se lasă așteptată. În timp ce alte comune din Vâlcea au reușit să atragă fonduri consistente prin PNRR sau Programul „Anghel Saligny”, la Lăcusteni lucrurile se mișcă încet, uneori prea încet.

Banii publici și prioritățile locale

Potrivit datelor publice din SEAP și platformele de transparență bugetară, Primăria Lăcusteni a încheiat în ultimii ani mai multe contracte pentru lucrări de reparații drumuri, achiziții de materiale și servicii de consultanță. Valoarea totală a acestor contracte, potrivit informațiilor consultate, se ridică la câteva milioane de lei.

Întrebarea legitimă este: unde se vede concret progresul?

Drumurile comunale rămân, în mare parte, la nivelul de pietruire provizorie, iar investițiile în infrastructura socială sau în rețelele de utilități sunt mai degrabă modeste. Localnicii acuză, în șoaptă, că prioritățile administrației nu coincid întotdeauna cu nevoile reale ale comunității.

Rețelele de influență – administrația și cercul restrâns

Surse locale susțin că primarul Boșcaru ar fi construit, în timp, o rețea de influență în jurul instituției primăriei – oameni fideli, rude sau apropiați care ocupă poziții cheie în aparatul administrativ sau în societăți comerciale care lucrează cu primăria.

Deși asemenea informații sunt dificil de dovedit în lipsa unor anchete oficiale, simpla percepție de nepotism și lipsă de competiție reală în achiziții adâncește neîncrederea localnicilor.

În plus, potrivit unor date disponibile public, anumite contracte au fost atribuite direct, fără licitație, în baza pragurilor legale – o practică des întâlnită în comunele mici, dar care ridică semne de întrebare privind eficiența utilizării banilor publici.

Tăcerea instituțională

Contactat de mai multe publicații locale, primarul Cosmin Boșcaru nu a dorit, de cele mai multe ori, să ofere explicații detaliate privind stadiul proiectelor sau situația financiară a comunei.

„Toate informațiile sunt publice și se regăsesc pe site-ul primăriei”, ar fi transmis edilul într-unul dintre puținele răspunsuri oficiale, deși pe site-ul instituției actualizările sunt rare, iar documentele obligatorii prin lege – cum ar fi rapoartele de execuție bugetară sau declarațiile de avere – nu sunt întotdeauna ușor accesibile.

Nemulțumirile cresc

În rândul locuitorilor, tonul este tot mai critic. Se vorbește despre promisiuni electorale rămase pe hârtie, despre proiecte „în derulare” care nu se mai finalizează și despre o administrație ruptă de dialogul cu cetățenii.

Unul dintre locuitori, sub protecția anonimatului, a declarat:

„Lăcusteniul a rămas în urmă. Avem primar, dar nu avem viziune. Se fac câteva lucrări, dar fără strategie, fără transparență. Totul se decide între câțiva oameni.”

Administrația sub semnul stagnării

Ancheta de față nu acuză, ci ridică întrebări – legitime, de interes public. Într-o perioadă în care fondurile europene și naționale curg spre comunele din mediul rural, lipsa unei direcții clare și a unei gestiuni eficiente poate condamna localitățile mici la izolare.

Primarul Cosmin Boșcaru are, încă, șansa de a demonstra că administrația din Lăcusteni poate fi una deschisă, modernă și orientată spre oameni.

Dar pentru asta, ar fi nevoie de mai multă transparență, mai multă muncă și mai puțin control politic asupra deciziilor locale.

Tiberiu Pîrnău