Corupție la ABA Olt?! Anchetă a Poliției Economice: directorul tehnic Ion Băloi, acuzat că a plătit lucrări fantomă pe pârâul Trepteanca

joi, 13 noiembrie 2025

Corupție la ABA Olt?! Anchetă a Poliției Economice: directorul tehnic acuzat că a plătit lucrări fantomă pe pârâul Trepteanca

Administrația Bazinală de Apă Olt (ABA Olt) se află, din nou, în centrul unui scandal cu implicații grave. O instituție care ar trebui să vegheze la echilibrul apelor, la siguranța digurilor și la protecția comunităților din sudul României este, în aceste zile, sub lupa Poliției Economice Vâlcea, conform publicației gazetavalceana.ro.

Lucrarea de pe Trepteanca – o poveste cu bani, agregate și complicități

Totul pornește de la o lucrare de decolmatare și regularizare a albiei pârâului Trepteanca, în comuna Olanu. Contractul, încheiat de ABA Olt cu firma Sagal Construct SRL, administrată de Emil Daniel Radu, prevedea intervenții tehnice clare: curățarea albiei, montarea de gabioane, sprijinirea malurilor și refacerea echilibrului hidrotehnic.

Valoarea totală a lucrării nu a fost comunicată public, dar în dosarul 675/VIII/1/2024, aflat pe masa Poliției Economice, se menționează o cantitate de aproximativ 15.000 de metri cubi de agregate care trebuiau depozitate pe maluri, conform normativelor tehnice.

Când anchetatorii au ajuns în teren, nu au găsit nimic. Nici gabioane, nici maluri consolidate, nici urmă de agregate. În schimb, au descoperit documente de plată semnate și ștampilate.

Surse judiciare afirmă că lucrarea a fost decontată integral, deși nu fusese finalizată. În centrul operațiunii apare numele directorului tehnic Ion Băloi, omul care ar fi semnat și avizat plățile. Bineînțeles că de afacere nu avea cum să fie străină nici directoarea Mădălina Duca!

Alături de directorul Băloi, în schema descrisă în plângerea penală, apare și Amalia Meiche, de la compartimentul Investiții din cadrul ABA Olt — fost angajat al ANIF Vâlcea. Surse interne afirmă că relația pde prietenie dintre Meiche și administratorul Sagal Construct SRL ar fi făcut posibilă trecerea documentelor fără verificare reală.

Un fost angajat al firmei Sagal ar fi fost cel care a spart tăcerea. Deranjat de tratamentul primit, acesta a sesizat autoritățile și a povestit cum, de fapt, „agregatele erau doar pe hârtie”.

Cum s-a ajuns aici?

ABA Olt nu este la primul episod de acest fel. În ultimii ani, instituția a fost menționată în mai multe rapoarte și articole pentru nereguli în execuția lucrărilor, lipsa controlului de teren și decontări suspecte.

Problema centrală este structurală. Din peste 9.000 de angajați ai Administrației Naționale „Apele Române”, doar aproximativ 130 sunt inspectori de teren, potrivit unei declarații făcute de ministrul Mediului. Restul lucrează în birouri, în acte, în tabele și în comisii.

Această ruptură dintre document și realitate a făcut loc, în timp, unei rețele informale de complicități.

Contractele se semnează, lucrările se “confirmă”, dar terenul rămâne neatins. În cazul Trepteanca, toate semnăturile sunt în regulă – mai puțin lucrarea.

Tăcerea care costă

Cazul de la Olanu scoate la suprafață o realitate cinică: lipsa de control și de transparență din sistemul Apelor Române.

Când un director tehnic, un șef de investiții și un administrator de firmă pot simula o lucrare hidrotehnică fără ca cineva să observe, nu mai vorbim doar de corupție punctuală, ci de capturarea instituției din interior.

Nici ABA Olt, nici Ministerul Mediului nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere clar privind situația de la Trepteanca.

De altfel, în interiorul instituției domnește frica. Angajații refuză să vorbească oficial, iar cei care cunosc detalii preferă să rămână anonimi.

De la semnătură la infracțiune?

În sistemul lucrărilor publice, decontarea fără recepție reală înseamnă abuz în serviciu. Dacă ancheta va confirma că Ion Băloi și Amalia Meiche au girat financiar o lucrare neexecutată, consecințele legale pot merge de la suspendarea din funcție până la condamnare penală.

Mai mult, dacă se demonstrează că documentele au fost falsificate, se adaugă acuzația de uz de fals și fals intelectual. Administratorul Emil Daniel Radu ar putea fi acuzat de înșelăciune și complicitate la fraudarea fondurilor publice.

Poliția Economică Vâlcea lucrează în prezent la expertiza tehnică a lucrărilor. Primele constatări arată că nu există dovezi fizice ale volumului declarat, iar diferențele dintre devizele din acte și realitatea din teren depășesc 300%.

Ce urmează

În următoarele săptămâni, dosarul de la Poliția Economică va fi trimis, potrivit procedurii, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Directorul tehnic Ion Băloi și șefa de investiții Amalia Meiche urmează să fie audiați.

De asemenea, se așteaptă rezultatele expertizei tehnice privind lucrările de pe pârâul Trepteanca.

Dacă probele confirmă suspiciunile, dosarul ar putea deveni cel mai mare caz de corupție din istoria recentă a ABA Olt.

Tiberiu Pîrnău