Controale la deținătorii de câini agresivi în Vâlcea – sancțiuni usturătoare!

marți, 4 noiembrie 2025

Polițiștii vâlceni au desfășurat, la sfârșitul lunii octombrie, o amplă acțiune de verificare a modului în care este respectată legislația privind deținerea câinilor periculoși și agresivi, în comunele Cernișoara și Lăcusteni.

Operațiunea, derulată în perioada 30–31 octombrie 2025, a fost coordonată de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

În urma controalelor, oamenii legii au constatat mai multe nereguli: doi proprietari de câini agresivi nu și-au declarat animalele la unitatea de poliție competentă și nu aveau afișat la poartă panoul de avertizare „Câine periculos/agresiv”. Într-unul dintre cazuri, s-a descoperit și reproducerea neautorizată a unor exemplare canine, fapt sancționat de lege.

Pentru aceste abateri, polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de 11.500 de lei, conform O.U.G. nr. 55/2002 și Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

„Reamintim cetățenilor că respectarea regimului legal de deținere a câinilor periculoși este esențială pentru siguranța comunității și protejarea animalelor”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua și în alte localități din județ, pentru a preveni incidentele provocate de animale de companie necontrolate sau nedeclarate.