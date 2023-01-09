Controale la balastierele din Vâlcea: Garda de Mediu a aplicat sancțiuni de peste 700.000 lei! Cazul BETONVIL - protecție maximă, în stil mafiot!

Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a transmis Ziarului de Vâlcea un răspuns oficial privind controalele efectuate în județ în perioada octombrie–noiembrie 2025 asupra operatorilor economici care desfășoară activități încadrate la cod CAEN 0812 – extracția pietrișului și nisipului. Deși, la prima vedere, documentul pare un raport riguros, lectura atentă dezvăluie o comunicare seacă, incompletă și, în anumite privințe, suspect de superficială.

Instituția anunță că au fost verificați 26 de operatori economici și aplicate nu mai puțin de 30 de sancțiuni contravenționale, însumând 727.500 lei, la care se adaugă alte patru sancțiuni complementare. Cu toate acestea, Garda de Mediu evită să menționeze numele societăților sancționate, o informație de interes public esențială, având în vedere impactul major al acestor activități asupra mediului și asupra comunităților locale. Lipsa de transparență ridică întrebări serioase: cine sunt operatorii care au încălcat legea? Ce abateri au comis? De ce sunt protejate identitățile acestora?

Și mai surprinzătoare este maniera în care instituția tratează sesizarea legată de activitatea BETONVIL SRL, societate indicată în mod repetat de locuitori și surse locale pentru posibile nereguli în zona Galicea. În loc să confirme sau să infirme existența activităților reclamate, comisarii afirmă că „nu s-a identificat niciun operator economic care să desfășoare activități cu cod CAEN 0812 pe raza U.A.T. Galicea”, solicitând ulterior… adresa exactă a societății. Practic, Garda de Mediu cere presei să îi arate unde ar trebui să controleze.

O instituție care dispune de registre naționale, baze de date, planuri de control și acces la toate evidențele de la ANAF, ONRC și autoritățile locale pare incapabilă să localizeze o firmă care operează utilaje, camioane și instalații vizibile cu ochiul liber în teren. Această solicitare ridicolă arată nu doar neglijență, ci și o lipsă totală de implicare în rezolvarea unei suspiciuni documentate și semnalate public.

În aceeași notă, Garda de Mediu precizează că o echipă s-a deplasat și la punctul de lucru al unei alte societăți, din Râmnicu Vâlcea, pe strada Trandafirului, dar că „nu au fost identificate persoane care să ofere informații”. Concluzia? Niciuna. Procedura pare să se fi oprit la poarta închisă, fără verificări suplimentare, fără reveniri, fără un minim interes pentru clarificarea situației.

Răspunsul primit arată, din păcate, o instituție care bifează controale, nu rezolvă probleme. Este inadmisibil ca, după aplicarea unor amenzi importante, publicul să nu știe cine sunt poluatorii, ce abateri au comis și dacă activitățile lor continuă în același mod.

Într-un județ în care balastierele, transportul agregatelor și exploatările ilegale modifică cursuri de apă, distrug drumuri și afectează comunități, Garda de Mediu continuă să practice o comunicare... ascunsă, evazivă și lipsită de profesionalism.

Ziarul de Vâlcea va continua să solicite informații complete, nominale și verificabile, precum și să urmeze firul tuturor suspiciunilor legate de activitatea BETONVIL și a altor operatori economici, până când autoritățile vor furniza răspunsuri clare și responsabile. Dialogul instituțional nu poate fi redus la schimburi de adrese ambigue, iar protejarea firmelor sancționate este contrară interesului public și misiunii oricărei instituții de control.

Transparența nu este opțională. Este obligație legală. În special când e vorba de protejarea mediului și a sănătății oamenilor.