sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Consultare publică la Horezu privind taxele și impozitele pentru 2026

Primăria orașului Horezu, condusă de primarul Nicolae Sărdărescu, a lansat consultarea publică pentru proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2026.

Până la 8 decembrie 2025, ora 14.00, cetățenii și firmele pot trimite propuneri și opinii în scris la sediul Primăriei (str. 1 Decembrie, nr. 7) sau prin e-mail la [email protected].

Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției, www.orasul-horezu.ro, în secțiunea „Informații de interes public”. Dacă există solicitări scrise din partea unei organizații sau autorități, va fi organizată și o dezbatere publică.