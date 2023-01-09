Constantin Rădulescu: Trei proiecte în valoare de aproape 14 milioane euro urmează a fi depuse în vederea obținerii de finanțare europeană (Programul Regional S-V Oltenia 2021-2027)

duminică, 30 noiembrie 2025

Proiecte noi…europene!
În ședința Consiliului Județean Vâlcea de marți, 25 noiembrie, am aprobat trei proiecte în valoare totală de aproape 14 milioane euro, care urmează a fi depuse în vederea obținerii de finanțare europeană, în cadrul Programului Regional S-V Oltenia 2021-2027.
Este vorba despre reabilitarea Ansamblului Cula Greceanu, cea mai veche culă din țară, precum și restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca, monumente istorice ce fac parte din Complexul Muzeal Măldărești.
Cel de-al treilea proiect pe care îl vom depune la finanțare are ca obiectiv reabilitarea clădirii Consiliului Județean Vâlcea, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, o investiție care depășește 6,5 milioane euro.
Sunt proiecte pe care le vom realiza în următorii ani și pentru care le mulțumesc colegilor mei din CJ Vâlcea care au muncit la documentațiile aferente.
Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea

