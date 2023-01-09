Constantin Rădulescu: Trei proiecte în valoare de aproape 14 milioane euro urmează a fi depuse în vederea obținerii de finanțare europeană (Programul Regional S-V Oltenia 2021-2027)

Proiecte noi…europene!

În ședința Consiliului Județean Vâlcea de marți, 25 noiembrie, am aprobat trei proiecte în valoare totală de aproape 14 milioane euro, care urmează a fi depuse în vederea obținerii de finanțare europeană, în cadrul Programului Regional S-V Oltenia 2021-2027.

Este vorba despre reabilitarea Ansamblului Cula Greceanu, cea mai veche culă din țară, precum și restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca, monumente istorice ce fac parte din Complexul Muzeal Măldărești.

Cel de-al treilea proiect pe care îl vom depune la finanțare are ca obiectiv reabilitarea clădirii Consiliului Județean Vâlcea, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, o investiție care depășește 6,5 milioane euro.