Constantin Rădulescu, seful PSD, ignoră schimbarea reală din Vâlcea! Electoratul AUR s-a consolidat în ultimii ani, iar partidul devine din ce în ce mai puternic!

marți, 18 noiembrie 2025

În timp ce președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, transmite electoratului AUR că „mulți dintre cei plecați se vor întoarce acasă”, realitatea politică din județ arată exact contrariul. Alegătorii nu mai sunt captivi unei „case” politice, iar valul de nemulțumire față de PSD nu mai este unul trecător. Pentru o parte consistentă a electoratului vâlcean, drumul înapoi nu mai există.

Electoratul AUR s-a consolidat în ultimii ani din motive clare: ruptura dintre cetățeni și vechile structuri politice, dezamăgirile acumulate, lipsa de rezultate și percepția tot mai puternică privind modul discreționar în care PSD își exercită influența în județ. Oamenii nu s-au îndepărtat de PSD în urma unor supărări mărunte, ci ca urmare a unui lung șir de nemulțumiri legate de administrare, transparență, oportunități ratate și lipsa unei alternative reale în interiorul partidului.

AUR nu crește doar din contestare, ci din reprezentarea directă a unor frustrări și a unor nevoi ignorate ani la rând.

În plus, afirmația că „munca de teren, nu postările, face diferența” poate fi privită ca un mesaj defensiv într-un context în care comunicarea modernă, deschiderea către societate și capacitatea de a răspunde rapid la critici sunt tocmai elementele care lipsesc PSD-ului. Terenul nu mai este monopolul nimănui; astăzi, partidele noi, candidații independenți și mișcările civice sunt prezente în comunități cu o energie pe care vechile structuri politice nu o mai pot controla.

A spune că toți se vor întoarce „acasă” în PSD înseamnă a ignora schimbarea de generație, mobilitatea electoratului și faptul că, pentru mulți vâlceni, „acasă” nu mai este acolo unde a fost acum 15 sau 20 de ani. Electoratul AUR nu este un electorat care a plecat temporar, ci un electorat care și-a redefinit definitiv identitatea politică.

În județul Vâlcea, unde PSD se consideră „cea mai puternică organizație”, alegerile recente, controversele administrative și mobilizarea altor partide arată un tablou mult mai nuanțat. Puterea nu mai este garantată, iar electoratul nu mai răspunde la mesaje paternaliste sau la promisiuni vagi de tipul „se vor întoarce”.