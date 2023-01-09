Constantin Rădulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea: 1,1 milioane euro, pentru montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice!

joi, 13 noiembrie 2025

Mă gândeam, în urmă cu ceva timp, cum să folosim partea de acoperiș a clădirilor pe care CJ Vâlcea le are în administrare sau în proprietate.

Cu ambiția și cu dăruirea colegilor mei, dar și cu multă muncă, am întocmit și am depus documentația, și iată că astăzi am semnat contractul de finanțare pentru un nou proiect important, prin care vom monta panouri fotovoltaice pe clădirile publice, aflate în proprietatea județului Vâlcea.

Proiectul are o valoare de cca 1,1 milioane euro și este finanțat din fonduri europene.

În următoarele 12 luni, vom instala sisteme de producere a energiei verzi pe 16 clădiri publice, unde își desfășoară activitatea următoarele instituții: Consiliul Județean Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, DGASPC Vâlcea, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Centrul Medico-Social Lădești și Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea.

Prin acest proiect, vom reduce costurile la energie, iar banii economisiți vor putea fi folosiți acolo unde este nevoie: în sănătate, în servicii sociale, în educație etc.

La Consiliul Județean Vâlcea, suntem vânători de fonduri europene.

Profităm de orice oportunitate pentru a aduce bani în Vâlcea și pentru a investi în toate domeniile care înseamnă dezvoltarea județului.

Constantin Rădulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea