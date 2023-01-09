Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: Echipamente ultramoderne pentru noul bloc operator al SJU Vâlcea

joi, 20 noiembrie 2025

Echipamente ultramoderne pentru noul bloc operator al SJU Vâlcea

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a început să primească primele aparate pentru noul bloc operator, achiziționate printr-un proiect european de peste 9 milioane de euro. Primele dotări – sistem de video-endoscopie, turn pentru chirurgie endoscopică și instrumentar ORL – permit intervenții care până acum nu se puteau realiza în județ.

„Medicii pot face proceduri care înainte erau posibile doar în spitale universitare”, a transmis președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

În total, 15 tipuri de echipamente vor fi instalate, iar lucrările la noul bloc operator ar urma să fie gata vara viitoare.

Foto, video: evenimentvalcean.ro