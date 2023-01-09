Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: Am făcut economii și avem încă 6 microbuze electrice pentru elevii vâlceni!

Miercuri, 5 noiembrie, la sediul RAJDP Vâlcea, am primit șase microbuze electrice pentru transportul elevilor, achiziționate în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea”, finanțat prin PNRR.

Acest proiect prevedea inițial achiziționarea a 26 de microbuze, însă, datorită economiilor făcute, am putut adăuga încă șase microbuze electrice pentru elevii din județul nostru, aducând totalul la 32.

Noile microbuze au fost repartizate localităților Câineni, Frâncești, Dăești, Oteșani, Mădulari și Ghioroiu și vor asigura condiții moderne și sigure de transport pentru elevii din aceste comune.

Microbuzele, marca Ford, au o capacitate de 16+1 locuri, o autonomie de până la 402 km, o garanție de 12 ani /500.000 km pentru vehicul și 10 ani pentru baterii.

Valoarea totală a contractului pentru aceste șase microbuze este de cca 1 milion de euro.

Fiindcă știu că toate localitățile au nevoie și personal îmi doresc ca toți elevii din județ să poată ajunge la școală în condiții bune, am semnat de curând un nou contract de finanțare pentru achiziționarea altor 25 de microbuze electrice.