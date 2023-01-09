Constantin Rădulescu: CJ Vâlcea reabilitează sistemul de climatizare și montează panouri fotovoltaice la Teatrul ”Anton Pann”

Am fost la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. Am vrut să văd cum merg lucrările la montarea panourilor fotovoltaice și la reabilitarea sistemului de climatizare, investiții pe care le facem cu fonduri de la CJ Vâlcea.

Mă interesează condițiile pe care le găsesc vâlcenii atunci când vin la teatru. Vreau să intre într-o sală în care să se simtă bine, într-un loc plăcut și primitor.

Iar prin montarea panourilor fotovoltaice pe clădire, vom face și economii, fiindcă vom deveni independenți din punct de vedere energetic.

Lucrările sunt aproape gata, mai sunt câteva detalii de pus la punct. Pentru anul viitor, ne gândim să reabilităm fațada clădirii și să mai facem câteva investiții și în interior. Important este că teatrul va avea condiții mai bune pentru toți cei care vin aici să se bucure de spectacole.