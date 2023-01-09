Consilierul județean PNL, Dragoș Sitaru – “lipitorul de afișe” ajuns director la Hidroserv – comentează despre DGASPC fără să înțeleagă subiectul

vineri, 7 noiembrie 2025

Ipocrizia PNL Vâlcea nu are margini! Consilierul județean Dragoș Sitaru – “lipitorul de afișe” ajuns director la Hidroserv – comentează despre DGASPC fără să înțeleagă subiectul

PNL Vâlcea demonstrează, încă o dată, că ipocrizia a devenit o marcă de partid. În timp ce Guvernul liberal condus de Ilie Bolojan poartă responsabilitatea directă pentru lipsa finanțării DGASPC-urilor din întreaga țară, consilierul județean Dragoș Sitaru, un personaj impus de PNL în funcții publice fără nicio competență dovedită, a ajuns să promoveze pe Facebook mesajele partidului legate de situația dramatică a angajaților DGASPC Vâlcea.

Mai mult, Sitaru a semnat și o reclamație scrisă către Corpul de Control al Primului-Ministru, acuzând Consiliul Județean Vâlcea, deși problema reală este una generată chiar de guvernul liberal, care a tăiat fondurile pentru asistența socială. Ironia supremă: omul nu înțelege subiectul, dar îl comentează și îl susține orbește, doar pentru a arăta loialitate față de șefii săi politici.

Un “director” uns politic, fără experiență în domeniu

Cine este acest Dragoș Sitaru? Un consilier județean PNL, devenit peste noapte director la Hidroserv în anul 2020, la indicațiile directe ale președintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican. Numirea sa scandaloasă a fost adusă la vremea respectivă în atenția opiniei publice de Ziarul de Vâlcea, prin articolul „Jos labele de pe Hidroserv! Liberalii inconștienți vor să-l pună director pe lipitorul de afișe Dragoș Sitaru – salariații se pregătesc de grevă”

🔗 Citește aici articolul din 2020

Cazul Sitaru este, de fapt, copiat la indigo după celebrul caz Fârtat de la Hidroelectrica – același tipar: zero experiență, dar o susținere politică uriașă. Surse din cadrul sistemului hidroenergetic vâlcean susțin că Sitaru se laudă public că are sprijinul necondiționat al lui Buican și al unui primar liberal din sudul județului.

Suspiciuni grave: trafic de influență și abuz de serviciu

Numirea sa la conducerea Hidroserv ridică semne serioase de întrebare. Cum a acceptat conducerea Hidroelectrica o astfel de decizie? De ce nu s-a organizat un concurs transparent, conform legii?

Aici se ridică o suspiciune rezonabilă de trafic de influență și complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată. Toate indiciile arată că avem de-a face cu o „meteahnă” tipic PNL-istă – promovarea pe criterii de partid, nu pe bază de competență.

Solicităm public conducerii Hidroserv și Ministerului Energiei să clarifice dacă Dragoș Sitaru a susținut vreun concurs, ce criterii au fost aplicate la angajarea sa și care este situația actuală a contractului său de muncă...?

Hidroserv, transformată într-o anexă politică

Angajații Hidroserv sunt, potrivit surselor noastre, disperați. Societatea, cândva esențială în Sistemul Energetic Național, a ajuns o ruină – plină de angajați fără experiență profesională, dar cu carnet de partid.

În nordul județului, ar fi fost angajați protejați ai unui fost primar PNL, iar în sud – oameni aduși de un actual edil liberal. În plus, toate achizițiile și contractele ar fi dirijate către firme apropiate de cercurile PNL, în special din zona Drăgășani, unde Sitaru se laudă că are sprijin guvernamental, prin intermediul unor relații locale și vizite frecvente prin cramele din zonă.

Ziarul de Vâlcea va continua să monitorizeze acest caz și să solicite răspunsuri oficiale de la Hidroserv, Hidroelectrica și Ministerul Energiei. Vom reveni cu noi informații privind achizițiile publice și rețeaua de interese din jurul conducerii liberale a companiei.