CONSILIERII SENATOAREI PSD BICĂ ANDRA COPIAZĂ INTERPELĂRILE DEPUTATULUI AUR ANTONIO POPESCU?

La aproape 2 luni după ce deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a obținut răspunsul oficial al Ministerului Transporturilor privind consolidarea DN7CC – varianta ocolitoare Călimănești (raspuns din data de 21 august 2025), senatoarea PSD Andra Bică a depus o întrebare aproape identică pe aceeași temă (in data de 08.10.2025) - suntem convinsi ca senatoarea a fost pusa in aceasta pozitie destul de jenanta de catre un(o) consilier(ă) aiurit(ă) sau incompetent(ă)!

Ministerul confirmase deja, prin Ordinul nr. 1332/2025, că proiectul este aprobat și urmează licitația pentru proiectare și execuție în Trimestrul IV 2025, cu finanțare de la bugetul de stat.

Cu toate acestea, Andra Bică a întrebat din nou „care este stadiul lucrărilor la DN7CC”, reluând punct cu punct informațiile deja publice din interpelarea lui Popescu.

Coincidență sau copiere? Cert este că răspunsul exista deja — semn că, înainte de a mai trimite întrebări către ministere, senatoarea PSD ar trebui să-și verifice consilierii. Sau măcar, ea sau consilierii, să citească interpelările celorlalti parlamentari valceni.

Acesta este textul senatoarei:

Întrebare adresată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a orașului Călimănești (DN 7CC)

Blocajele repetate de pe Valea Oltului, cauzate de alunecările de teren și de lucrările la infrastructura rutieră, afectează grav mobilitatea locuitorilor, transportul de mărfuri și fluxul turistic spre stațiunile Călimănești-Căciulata.

Am solicitat ministrului Transporturilor, domnul Ciprian Șerban, informații clare despre: