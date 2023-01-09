Conferința preoțească din Protoieria Călimănești

Chiriarhul Râmnicului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob” - Țara Loviștei, la finalul căreia a vorbit despre „comuniunea litugică, expresie a unității Bisericii, manifestată în rugăciune, în ascultare și în împărtășirea euharistică”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat, totodată, importanța „aducerii în conștiința contemporană a chipurilor luminoase ale celor care, în vremuri de prigoană și încercare, au mărturisit credința ortodoxă. Aceștia au știut să unească prin rugăciune o întreagă generație, arătând că, în comuniunea cu Dumnezeu, se pot transcende zidurile închisorilor și granițele vremelniciei”.

În cadrul conferinței, au susținut comunicări:

Pr. Constantin Pîrvan de la Parohia Poiana, „Viața și activitatea sfinților mărturisitori din perioada comunistă în România (Dumitru Stăniloae, Liviu Galaction, Ilarion Felea)”;

Pr. Bogdan Tănasie de la Parohia Golești II, „Sfântul Mucenic Constantin Sârbu, pildă de mărturisire în condiții vitrege ale vieții”;

Pr. Adrian Vilău de la Parohia Budești, „Rolul preotului duhovnic în viaţa credinciosului - exemple de mari duhovnici români: Ilie Cleopa și Paisie Olaru”.

Referatele prezentate au abordat, din perspectivă teologică, istorică și pastorală, dimensiunile mărturisirii în perioada regimului totalitar comunist, subliniind continuitatea tradiției duhovnicești românești în fața ideologiilor atee. De asemenea, a fost reliefat faptul că duhovnicii și mărturisitorii români ai secolului XX reprezintă un model viu pentru slujirea preoțească de astăzi. Prin jertfa, discernământul și iubirea lor jertfelnică, ei rămân izvoare de inspirație pentru întreaga Biserică.