Comisarul-șef Ion Matei, un simbol al Poliției vâlcene, s-a retras din activitate după 35 de ani de serviciu impecabil

marți, 18 noiembrie 2025

IPJ Vâlcea a marcat, weekend-ul trecut, unul dintre cele mai importante momente ale ultimilor ani: retragerea din activitate a comisarului-șef Ion Matei, adjunct al Inspectoratului și unul dintre cei mai respectați ofițeri ai generației sale. După o carieră începută în 1990 și mai bine de trei decenii de muncă dedicată, profesionalism și echilibru, acesta a îmbrăcat uniforma pentru ultima dată.

Povestea profesională a lui Ion Matei nu este doar una despre funcții și atribuții, ci despre un stil de leadership rar întâlnit, despre rigoare, calm, integritate și capacitatea de a conduce fără a ridica vocea. A fost genul de ofițer care a impus respect prin comportament, nu prin grad. Mulți polițiști vâlceni recunosc astăzi, fără ezitare, că le-a modelat cariera și felul de a înțelege meseria.

De-a lungul anilor, a trecut prin toate etapele unei cariere solide: de la munca operativă la coordonarea unor structuri-cheie ale IPJ Vâlcea, până la poziția de adjunct al inspectorului-șef. Mereu discret, dar extrem de eficient, Ion Matei a fost unul dintre pilonii care au asigurat stabilitatea instituției în perioade tensionate, schimbări legislative, presiuni publice sau provocări operative.

Retragerea lui a deschis, inevitabil, competiția pentru un loc râvnit de mulți polițiști vâlceni. Funcția de adjunct al IPJ este, fără îndoială, una strategică și extrem de vizibilă, iar bătălia pentru succesiune a început deja în interiorul sistemului. Totuși, este greu de crezut că va fi ușor pentru cineva să umple locul lăsat de un profesionist complet, format într-o altă școală de gândire și disciplină.

Ziua de sâmbătă, ultima sa zi în uniformă, a fost emoționantă pentru colegi și colaboratori. Mulți au ținut să-i transmită recunoștință pentru sprijinul și corectitudinea care l-au caracterizat în toți acești ani.

Tiberiu Pîrnău