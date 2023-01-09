sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Cod galben de vreme severă în Vâlcea. Lapoviță, ninsoare și polei în zonele montane – meteorologii avertizează asupra unui episod rece prelungit

Vremea se schimbă radical în acest weekend, iar județul Vâlcea se numără printre zonele aflate sub avertizare cod galben de precipitații mixte și risc de polei. Meteorologii anunță lapoviță, ninsoare, intensificări ale vântului și acumulări importante de apă, în special în zonele montane ale județului. Episodul de vreme rece va fi resimțit pe parcursul întregii țări, însă în Vâlcea, în special pe crestele masivelor din nordul județului, efectele vor fi semnificative.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, cea mai mare parte a țării va fi afectată de precipitații moderate, care în nordul Olteniei – deci inclusiv în Vâlcea – vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat chiar la peste 40 l/mp. În Munții Căpățânii, Parâng și masivele învecinate, ninsorile vor predomina, iar stratul de zăpadă se va depune din nou pe creste.

Meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă noaptea, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, existând și un risc punctual de polei. La altitudini mari, vântul va sufla puternic, cu rafale de 80–90 km/h în zona înaltă a Carpaților Meridionali, afectând inclusiv traseele montane din nordul județului Vâlcea.

Răcirea vremii va fi semnificativă: sâmbătă în vestul, nordul și nord-estul țării, iar duminică în rest, astfel că în noaptea de duminică spre luni sunt așteptate temperaturi negative în jumătatea vestică a țării, inclusiv în Vâlcea.

Pentru intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10, ANM a emis o avertizare cod galben ce vizează direct zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu. În aceste zone, ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare, iar cantitățile de apă vor fi ridicate – 25–30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp.

Pentru Vâlcea, autoritățile recomandă atenție sporită pe drumurile montane precum Transalpina și pe sectoarele forestiere sau greu accesibile, unde condițiile meteo se pot schimba rapid. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să evite traseele nemarcate sau neomologate și să fie echipați corespunzător pentru temperaturi scăzute și vânt puternic.

Episodul de iarnă ce se instalează în zona montană vâlceană marchează începutul unei perioade în care condițiile meteo vor rămâne instabile, iar precipitațiile mixte vor continua și în zilele următoare.