Ciprian Ciucu, sume de bani suspecte în declarația de avere. Creditorii, răsplătiți cu funcții de conducere la Primăria Sectorului 6. Document

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate (ANI) după ce a angajat la instituția pe care o administrează mai mulți creditori personali care figurau pe declarația sa de avere. Doi dintre aceștia: Valeriu Florin Bunea și Ioan Ovidiu Maxim. Importante sume de bani suspecte figurează în declarația de avere.

Ciprian Ciucu a răsplătit creditorii cu funcții de conducere

Trecutul îl ajunge din urmă pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăraria Capitalei. Înainte de a fi ales edil de sector, acesta a făcut niște șmecherii cu iz penal. Mai exact, și-a răsplătit creditorii cu posturi de consilieri locali și funcții de conducere în primăria pe care o păstorește. Detaliile acestei afaceri de partid, în care apar sume de bani suspecte, în valoare de peste 150.000 de lei, ies la iveală într-o sesizare către Agenția Națională de Integritate (ANI) făcută de Alexandru Pânișoară, președinte la Asociația pentru Dreptul Urbanismului – ADU.

Aranjamentele din PNL ale lui Ciprian Ciucu

Astfel, așa cum reiese din documentul depus la ANI, în anul 2021, de Alexandru Pânișoară, prin dispoziția lui Ciprian Ciucu, doi dintre creditori au fost numiți în funcții de conducere din aparatul de specialitate al primarului și la conducere ADP Sector 6, subordonată a Consiliului Local Sector 6. Este vorba despre Valeriu Florin Bunea, director General la Direcţia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, și Ioan Ovidiu Maxim, director general la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. Cei doi fuseseră aleși consilieri locali, puși pe liste eligibile, înainte de alegeri, de Ciprian Ciucu, care era președintele filialei PNL Sector 6.

Flagrante conflicte de interese

În sesizarea înaintată către ANI de Alexandru Pânișoară, prin avocatul Alexandru Dumitrescu, se arată:

„Implicarea în elaborarea și adoptarea actelor administrative prin care Ioan Ovidiu Maxim a ajuns la conducerea ADP Sector 6 sau Valeriu Bunea care ocupă funcții de conducere în cadrul primăriei sector 6 sunt flagrante conflicte de interese”.

Cert este că, la momentul sesizării, Ciprian Ciucu era membru în Consiliul Național de Integritate (CNI) organismul care monitorizează chair activitatea Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Alexandru Pânișoară

Împrumuturi suspecte

Împrumuturile suspecte ale lui Ciprian Ciucu apar pe declarația de avere din anul 2020, atunci când acesta era președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) București. Deși primarul Sectorului 6 a declarat că a împumutat sume importante de bani de la mai multe persoane, pe declarațiile de avere ale creditorilor acele sume nu apar ca fiind împrumutate lui Ciprian Ciucu. Asta deși toți cei enumerați aveau funcții publice, se arată în sesizarea către ANI în care se solicita „să verificați proveniența sumelor împrumutate de dl. Ciprian Ciucu.”.

„Din declarațiile de avere depuse de creditori dlui Ciucu din anii anteriori nu se pot justifica sumele împrumutate de aceștia, creditorii Primarului Sectorului 6 neavând nicio mențiune în declarațiile de avere depuse cu privire la aceste sume ca depozite, împrumuturi sau venituri de orice natură sau proveniență.”, se arată în document.

Cine sunt creditorii lui Ciprian Ciucu

În declarația de avere a lui Ciprian Ciucu, din anul 2020, la rubrica „Datorii”, sunt nominalizați creditorii, persoane fizice, cu contracte încheiate în anul 2019, scadente în anul 2020, fără precizarea afectațiunii împrumuturilor. Sunt sume care totalizează 151.000 de lei prin care primarul de la Sectorul 6 ar justifica banii pentru campania electorală.

Conform listei nominale care apare în documentul oficial depus, la terminarea mandatului de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) București, reiese că aceste persoane sunt:

1. Valeriu Bunea, având sumă creditată 24.000 lei

2. Ioan Ovidiu Maxim, având sumă creditată 24.000 lei

3. Lucian Dubălaru, având sumă creditată 12.000 lei

4. Adrian Enache, având sumă creditată 48.000 lei

5. Andrei Badiu, având sumă creditată 24.000 lei

6. Alexandru Pencu, având sumă creditată 9.500 lei

7. Octavian Oprea având suma creditată 9.500 lei.

Avocatul Alexandru Dumitrescu, despre Ciprian Ciucu: „Este firesc să ne întrebăm despre probitatea morală și integritatea candidatului la Primăria Generală”

Legat de Ciprian Ciucu primarul Sectorului 6 și actualul candidat la Primăria Capitalei, din partea PNL, Alexandru Dumitrescu, avocatul care a depus sesizarea la ANI, în numele clientului său, Alexandru Pânișoară, a declarat, pentru Oficiul de stiri:

„În 2021 am sesizat Agenția Națională de Integritate cu privire la posibile conflicte de interese și nereguli în declarațiile de avere ale domnului Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6. Sesizarea viza faptul că mai mulți dintre creditorii personali ai domnului Ciucu au fost ulterior numiți chiar de acesta în funcții publice de conducere, unele aflate direct în subordinea sa. Astăzi, când este propus pentru funcția de Primar General, este firesc să ne întrebăm nu doar despre competență, ci și despre probitatea morală și integritatea candidatului. Înainte de orice promisiune electorală, cetățenii au dreptul să știe dacă omul care le cere votul este pe deplin curat din punct de vedere etic și legal.”.

Sursa: oficiuldestiri.ro