Cinci blocuri din Râmnicu Vâlcea, reabilitate energetic prin fonduri PNRR

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a finalizat primul proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Proiectul, intitulat „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea – lot 1”, are o valoare de peste 23,6 milioane lei și a vizat reabilitarea blocurilor 93 (str. Doctor Hacman), 11 (alea Privighetorii), O1 (str. Remus Bellu), P1 (str. Regina Maria) și D2 (Calea lui Traian).
Lucrările au inclus izolarea termică a fațadelor, a planșeelor, montarea de panouri fotovoltaice, modernizarea instalațiilor de încălzire și apă caldă, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune și instalarea a opt stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Rezultatele: reducerea consumului de energie, scăderea costurilor pentru locatari și diminuarea poluării.
În total, prin PNRR, Primăria Râmnicu Vâlcea a obținut finanțări pentru 17 blocuri, grupate în șapte proiecte aflate în diferite etape de implementare, dintre care unul include și lucrări de consolidare seismică.
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns