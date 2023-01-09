Cinci blocuri din Râmnicu Vâlcea, reabilitate energetic prin fonduri PNRR

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a finalizat primul proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Proiectul, intitulat „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea – lot 1”, are o valoare de peste 23,6 milioane lei și a vizat reabilitarea blocurilor 93 (str. Doctor Hacman), 11 (alea Privighetorii), O1 (str. Remus Bellu), P1 (str. Regina Maria) și D2 (Calea lui Traian).

Lucrările au inclus izolarea termică a fațadelor, a planșeelor, montarea de panouri fotovoltaice, modernizarea instalațiilor de încălzire și apă caldă, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune și instalarea a opt stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Rezultatele: reducerea consumului de energie, scăderea costurilor pentru locatari și diminuarea poluării.

În total, prin PNRR, Primăria Râmnicu Vâlcea a obținut finanțări pentru 17 blocuri, grupate în șapte proiecte aflate în diferite etape de implementare, dintre care unul include și lucrări de consolidare seismică.

