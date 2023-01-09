CHIMCOMPLEX face pasul spre energie verde: investiție de 46 milioane lei în panouri solare

miercuri, 12 noiembrie 2025

CHIMCOMPLEX S.A. Borzești anunță demararea implementării proiectului „Instalare centrală fotovoltaică la Chimcomplex S.A. Borzești – Onești”, cod SMIS 328009, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 1241 din 25 septembrie 2025, încheiat cu Ministerul Energiei. Finanțarea este asigurată și prin Fondul pentru Modernizare, administrat la nivel național de Ministerul Energiei și gestionat de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții.

Proiectul, cu o valoare totală de 46.304.812,89 lei, dintre care 21.562.231,77 lei reprezintă fonduri nerambursabile, va fi implementat în perioada 25 septembrie 2025 – 31 decembrie 2026.

Noua investiție presupune instalarea unei centrale fotovoltaice cu o putere totală de 14 MW pe platforma Chimcomplex S.A. Borzești – Onești, județul Bacău. Panourile vor fi amplasate pe o suprafață de aproximativ 184.000 mp, împărțită în patru zone distincte din cadrul platformei chimice.

Obiectivele proiectului

Instalarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 9.263,62 tone CO2 ;

Creșterea producției medii anuale de energie electrică regenerabilă cu 15.139,11 MWh/an ;

Utilizarea integrală a energiei produse pentru consumul propriu al platformei industriale;

Sporirea eficienței energetice și reducerea costurilor operaționale ale companiei.

De asemenea, proiectul vizează o creștere cu peste 302.782 MWh a producției totale de energie verde în perioada de referință și contribuie direct la obiectivele naționale și europene de decarbonizare și tranziție energetică.

Impact și beneficii

Prin implementarea acestei investiții strategice, CHIMCOMPLEX S.A. Borzești consolidează poziția sa de lider în industria chimică românească și demonstrează un angajament constant față de sustenabilitate și tranziția către surse de energie curate.

Proiectul contribuie la atingerea țintelor de eficiență energetică asumate de România în cadrul Pactului Verde European și susține dezvoltarea durabilă, prin reducerea emisiilor de carbon și crearea unui model de producție chimică cu amprentă minimă asupra mediului.

Pentru informații suplimentare, CHIMCOMPLEX poate fi contactat la sediul din Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, cod poștal 601123, sau la adresa de e-mail [email protected].

📌 Finanțat prin Fondul pentru Modernizare

🔹 Implementare: CHIMCOMPLEX S.A. Borzești – Onești

🔹 Valoare totală: 46,3 milioane lei

🔹 Finanțare nerambursabilă: 21,5 milioane lei

🔹 Capacitate instalată: 14 MW

🔹 Termen finalizare: decembrie 2026