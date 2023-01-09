joi, 20 noiembrie 2025

Centrul social din Lungești, renovat din temelii. Condiții moderne pentru persoanele vulnerabile

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din comuna Lungești a fost complet modernizat, oferind astăzi condiții mult mai bune pentru cei 40 de beneficiari care locuiesc aici. Investiția, realizată prin DGASPC Vâlcea, a inclus introducerea sistemului de canalizare – o lucrare de aproximativ 1,5 milioane de lei finanțată în mare parte de Ministerul Muncii – precum și renovarea interiorului centrului, de la camere până la instalațiile sanitare și electrice.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, afirmă că domeniul protecției sociale rămâne o prioritate pentru instituție, fiind finanțat constant atât din fonduri europene, cât și guvernamentale. El subliniază că modernizarea centrelor existente merge în paralel cu dezvoltarea unor noi servicii sociale necesare la nivelul județului.