Cătălin Drulă, milionarul care cerșește bani de la români: liderul USR are milioane în conturi, dar le cere oamenilor să-i plătească afișele și clipurile de campanie

Ipocrizia politică atinge noi culmi în tabăra USR. Cătălin Drulă, președintele partidului și candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei, le-a trimis românilor un mesaj de-a dreptul revoltător: îi roagă să doneze bani pentru campania sa electorală, în timp ce el însuși are milioane de euro în conturi personale.

„Fiecare donație ne ajută să tipărim mai multe afișe, să facem mai multe bannere online, mai multe clipuri video pe Facebook și TikTok. Fiecare leu ne ajută să ajungem la mai mulți oameni. Cei mai mulți oameni donează în jur de 100 de lei”, le-a transmis Drulă simpatizanților prin e-mail, conform 60m.ro

Mesajul a stârnit furie în rândul opiniei publice, mulți considerând apelul o insultă la adresa cetățenilor care abia își plătesc facturile, în timp ce liderii USR, cu averi uriașe și proprietăți în țară și în străinătate, se victimizează pentru a stoarce bani de la oameni de bună credință.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, este cunoscut pentru averile considerabile acumulate din consultanță și funcții publice, dar continuă să joace rolul „politicianului sărac și cinstit” care are nevoie de sprijin popular pentru a-și „tipări afișele”. În realitate, mesajul său arată disprețul față de românii care muncesc cinstit, dar sunt manipulați emoțional să doneze „100 de lei pentru democrație”.

Drulă ar trebui să înceapă prin a dona el însuși câteva zeci de mii de euro din conturile sale, nu să cerșească bani de la oameni care câștigă într-un an cât cheltuie el într-o campanie de Facebook.

Când milionarii se prefac că sunt „victime ale sistemului” și își finanțează imaginea din buzunarul cetățenilor, politica devine o farsă. Iar Cătălin Drulă tocmai ne-a demonstrat că USR a învățat perfect lecția ipocriziei.