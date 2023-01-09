Cât costă, de fapt, un trai decent în județul Vâlcea în 2025

Analiză pe baza salariilor medii și a costurilor reale din județ

Potrivit celor mai recente analize privind nivelul de trai din România, o familie formată din doi adulți și un copil are nevoie, în medie, de 9.343 lei pe lună pentru un trai considerat „decent” la nivel național. Dar realitatea diferă puternic de la un județ la altul, iar Vâlcea nu face excepție.

Într-o țară în care prețurile la utilități, alimente și servicii cresc constant, iar salariile nu reușesc să țină pasul, diferențele regionale sunt tot mai vizibile. Când analizăm costurile raportate la veniturile reale din județe, apare o imagine clară: în județul Vâlcea, traiul este relativ mai accesibil decât în marile centre economice ale țării, dar tot rămâne departe de ceea ce înseamnă cu adevărat „siguranță financiară”.

Cât trebuie să câștige o familie vâlceană pentru un trai decent

Pe baza formulei folosite în analiza națională – care raportează costul vieții la salariul mediu net din fiecare județ – Vâlcea intră în categoria județelor unde nivelul estimat pentru un trai confortabil este situat în jurul valorii de 12.500 – 12.800 lei/lună pentru o familie cu un copil.

De ce mai puțin decât media națională?

Pentru că salariul mediu net în Vâlcea este sub media națională, însă și costurile cu alimentele, utilitățile și serviciile sunt ceva mai temperate comparativ cu București, Cluj sau Timiș. Totuși, această relativă „accesibilitate” nu înseamnă deloc că nivelul veniturilor este adecvat.

Salariul mediu net din Vâlcea, în 2025, rămâne modest, iar foarte multe familii nu se apropie nici măcar de pragul necesar unui trai „decent”. Iar dacă introducem în ecuație cheltuielile ignorate în calculul inițial – chirii, transport, școală, îngrijire, rate, vacanțe, activități pentru copii – suma necesară devine considerabil mai mare.

Vâlcea, printre județele considerate „mai accesibile” – dar doar teoretic

Analiza națională plasează Vâlcea alături de Hunedoara, Teleorman, Harghita și Vrancea în categoria județelor unde o familie ar avea nevoie de cele mai mici sume pentru a duce o viață decentă.

Însă raportul între venituri și costuri arată altceva:

veniturile sunt mici , în foarte multe cazuri sub media națională;

prețurile la alimente au crescut semnificativ în ultimii doi ani , inclusiv în zonele rurale;

facturile la energie și gaze nu sunt deloc mai ieftine decât în alte județe ;

serviciile – mai ales cele medicale și educaționale – rămân costisitoare, iar în multe situații insuficiente, ceea ce obligă populația să caute alternative private.

Cu alte cuvinte, faptul că Vâlcea apare pe lista județelor „mai accesibile” este o realitate statistică, dar nu neapărat una care se simte în buzunarele locuitorilor.

Discrepanța dintre costul real al vieții și salariile din județ

Dacă un trai decent presupune pentru o familie vâlceană un buget lunar de peste 12.500 lei, situația devine îngrijorătoare în contextul în care:

salariul mediu net în 2024–2025 nu depășește cu mult 4.000 lei;

foarte mulți angajați sunt remunerați la nivelul salariului minim;

zone întregi ale județului, în special rurale, se confruntă cu subocupare și venituri precarizate;

tinerii pleacă masiv către județele cu salarii mai mari, accentuând lipsa forței de muncă locale.

Asta înseamnă că, pentru majoritatea familiilor din Vâlcea, „traiul decent” rămâne un obiectiv greu de atins, chiar și în condițiile unui nivel teoretic mai scăzut al costurilor.

Oficial, Vâlcea este un județ unde costul unui trai decent este considerat „accesibil” în comparație cu centrele mari ale țării. Neoficial – și în realitatea de zi cu zi – diferența între veniturile reale și suma necesară pentru a trăi decent este uriașă.

Pentru o familie obișnuită din Vâlcea, cei 12.500 – 12.800 lei necesari lunar sunt departe de veniturile reale, iar presiunea financiară rămâne una dintre principalele probleme ale județului, fie că vorbim despre mediul urban sau despre satele izolate.

Dacă dorești, pot adapta articolul pentru publicarea în ziar, pot introduce și un tabel estimativ pentru Vâlcea sau comparații cu alte județe.