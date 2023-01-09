miercuri, 19 noiembrie 2025

Cardul de credit: capcana modernă care îți golește contul

Într-o perioadă în care reclamele la bănci promit „libertate financiară” și „rambursare fără griji”, tot mai mulți români cad pradă unei iluzii costisitoare: plățile prin cardul de credit.

În spatele ratelor mici și a aparentelor dobânzi „0%”, se ascunde un mecanism care poate transforma o achiziție banală într-o datorie uriașă, greu de stins.

Dobânda 0% – o capcană cu condiții ascunse

Mulți clienți cred că aceste carduri au dobândă zero. În realitate, această facilitate se aplică doar în anumite condiții simultane:

plata integrală a sumei până la termenul scadent

evitarea retragerilor de numerar de la ATM

lipsa oricărei întârzieri, chiar și de o zi.

Odată ce una dintre aceste condiții este încălcată, dobânzile explodează: pot ajunge la 20%, 30% sau chiar peste 60% pe an, în funcție de bancă.

Astfel, o întârziere de câteva zile poate genera penalități de sute de lei, iar o simplă retragere de numerar devine una dintre cele mai scumpe greșeli financiare pe care le poți face.

Achiziții emoționale, datorii reale

„Ce m-a surprins parțial în statistici este că, pe primele locuri în dorințele românilor de Black Friday, sunt televizoarele și hainele. Dacă există ceva din abundență în țara asta, sunt exact aceste două lucruri. Nu ducem lipsă nici de ecrane, nici de haine — dar ducem lipsă de cumpătare”, spune Ana-Maria Giurgi de la C.A.R. Bistrita

Românii ajung să cumpere din emoție, nu din nevoie.

Diferența psihologică dintre suma totală și rata lunară este uriașă.

„Pare mult să plătești 9.000 lei pentru un telefon, dar când auzi că rata e doar 200 lei pe lună, parcă nu mai sună rău deloc. Totuși, la final, dacă nu respecți toate condițiile cardului, poți ajunge să plătești între 12.000 și 20.000 lei pentru același produs”, adaugă Ana-Maria.

De la confort la dependență

Cardul de credit oferă o senzație falsă de control financiar.

Plățile se fac ușor, uneori chiar fără contact, și totul pare sub control — până când dobânzile și comisioanele lunare depășesc valoarea ratelor însumate.

Mulți utilizatori descoperă târziu că, de fapt, nu mai plătesc produsul, ci doar dobânzile.

Concluzie: tentația banilor „gratis”

Cardurile de credit nu sunt dușmanul, dar devin un pericol real atunci când sunt folosite impulsiv, fără o planificare clară.

Românii sunt datori deja cu miliarde de lei pe cardurile de credit, iar cea mai mare parte din aceste sume provin din plăți amânate și penalități ascunse.

Cine crede că banii băncii sunt „gratis” ar trebui să citească cu atenție contractul, înainte ca rata mică de azi să devină coșmarul financiar de mâine.

CAR Bistrita