Campioni de raliu îi învață pe liceenii din Vâlcea cum să fie eroi la volan, nu teribiliști în trafic

joi, 13 noiembrie 2025

Aproximativ 5.500 de elevi din județul Vâlcea vor participa la proiectul educațional „BeCool – Gândește înainte!”, lansat miercuri la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Scopul inițiativei este de a promova comportamentul responsabil la volan și de a preveni accidentele rutiere în rândul tinerilor.

Proiectul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, alături de Asociația „Fii Independent”, IPJ și ISU Vâlcea. Liceenii din clasele a XI-a și a XII-a vor participa la ateliere susținute de autorități și piloți de raliu, care le vor vorbi despre riscurile teribilismului, ale vitezei excesive și ale consumului de alcool sau droguri la volan.

Invitatul special al primei întâlniri a fost Bogdan Marișca, dublu campion național la raliu, care le-a transmis tinerilor importanța evitării riscurilor inutile. „Mulți știu ce înseamnă teribilismul sau condusul fără permis, dar nu realizează consecințele. Scopul nostru este să le oferim acea conștientizare”, a spus Marișca.

Inițiativa „BeCool – Gândește înainte!” se desfășoară la nivel național, iar până acum peste 40.000 de liceeni din întreaga țară au participat la sesiuni similare. La Vâlcea, proiectul va ajunge în toate liceele din județ.