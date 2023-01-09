Călimănești intră în era digitală. Primarul Florinel Constantinescu contractul pentru modernizarea serviciilor publice

joi, 20 noiembrie 2025

Călimănești intră în era digitală. Primăria semnează contractul pentru modernizarea serviciilor publice

Primăria orașului Călimănești accelerează procesul de digitalizare, după ce, în 12 noiembrie 2025, a fost semnat contractul pentru implementarea proiectului finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027. Inițiativa are ca scop modernizarea relației dintre administrație, cetățeni și mediul de afaceri, prin servicii publice digitale rapide, transparente și ușor de utilizat.

Proiectul include dezvoltarea și instalarea unui sistem integrat hardware și software care să eficientizeze gestionarea documentelor, a sesizărilor, a rețelelor edilitare și a intervențiilor din teren, reducând birocrația și îmbunătățind fluxurile interne ale Primăriei.

Un capitol important îl reprezintă noile aplicații mobile dedicate locuitorilor și turiștilor, care vor oferi acces simplu la informații, servicii și notificări în timp real, direct de pe telefon.

Primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, subliniază importanța acestui proiect pentru comunitate: „Digitalizarea nu mai este un moft, ci o necesitate. Prin acest proiect, oferim cetățenilor servicii mai rapide și mai accesibile, reducem birocrația și facem administrația locală mai eficientă. Călimănești devine un oraș modern, conectat și pregătit pentru viitor.”

Prin această investiție, Călimănești se apropie de statutul de „smart city”, un oraș mai conectat, mai eficient și mai prietenos cu oamenii. Termenul de livrare a serviciilor prevăzute în contract este de șase luni de la semnare.