miercuri, 19 noiembrie 2025

CADOU PENTRU CĂ L-AU VOTAT PE NICUȘOR DAN!

Guvernarea PSD-USR-PNL-UDMR pregătește cea mai dură măsură de austeritate din ultimii ani: tăieri de 10% din salariile bugetarilor. Haos, contradicții și lipsă totală de coerență politică

Coaliția de guvernare se pregătește să lovească frontal administrația publică printr-o reducere de 10% a cheltuielilor cu personalul, iar în discuțiile interne nu este exclusă varianta ca această măsură să afecteze salariile bugetarilor din aproape toate domeniile. În timp ce în spațiul public liderii guvernării încearcă să îmbrace decizia în termeni tehnici precum „optimizare”, „disciplină fiscală” sau „anvelopă salarială”, în realitate vorbim despre cea mai brutală măsură de austeritate din ultimul deceniu, decisă pe repede înainte și comunicată haotic.

Ilie Bolojan insistă pentru reducerea fără excepții a cheltuielilor cu personalul, inclusiv în MAI, Armată. Nu scapă nici Educația și Sănătata, două sisteme deja sufocate de lipsa resurselor și de migrarea specialiștilor. Argumentul său este că reforma trebuie să treacă prin toate ministerele.

În interiorul coaliției se conturează de fapt un tablou politic rupt de realitate: un executiv care discută tăieri uniforme, în timp ce liderii săi se contrazic public, aruncă vina unii pe alții și refuză să explice clar cine pierde, cine câștigă și de ce. Sorin Grindeanu admite că s-a discutat despre tăieri, dar spune că nu pot fi puse în spatele administrației locale. Kelemen Hunor afirmă că ministerele trebuie să decidă singure unde taie, dar amintește că unele domenii au trecut deja prin reduceri în vară.

Confuzia politică se vede cu ochiul liber și se răsfrânge asupra oamenilor. Profesorii avertizează că o nouă lovitură la veniturile lor ar destabiliza complet sistemul. În sănătate, sindicatele spun că tăierile vor provoca un exod accelerat, într-un sector deja aflat la limită. Iar în Apărare, reducerea resurselor pune sub semnul întrebării tocmai obligațiile pe care România și le-a asumat în fața partenerilor strategici.

Guvernarea a reușit performanța rară de a crea panică, incertitudine și revoltă într-un timp record, alimentând suspiciunea că pregătește austeritatea fără să înțeleagă consecințele sociale. În locul unei reforme autentice, cu restructurări reale, evaluări profesioniste și tăierea privilegiilor din vârf, Executivul se întoarce la soluția simplă și comodă: reducerea veniturilor celor aflați în prima linie a serviciilor publice.

România plătește astăzi prețul unui mod de guvernare superficial, improvizat și rupt de societate. În loc să curețe sistemul de sinecuri, posturi fictive, consilieri inutili și agenții parazitare, coaliția preferă să lovească în medici, profesori, militari și funcționari locali, cei care țin acest stat în picioare.

Dacă tăierile se vor aplica, efectele sociale vor fi imediate și dure: greve, blocaje administrative, scăderea calității serviciilor publice, demoralizarea angajaților și adâncirea crizei de personal în sectoarele critice. CULMEA ESTE CĂ PESTE 70 LA SUTĂ DINTRE ANGAJAȚII VIZAȚI DE CONCEDIERI SAU REDUCERI SALARIALE L-AU VOTAT PRESEDINTE PE NICUSOR DAN! Felicitări, doamnelor și domnilor!

Tiberiu Pîrnău