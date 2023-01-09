Biserica Ortodoxă și credincioșii din Vâlcea sunt în doliu: Arhimandritul Veniamin Micle a plecat dintre noi

marți, 18 noiembrie 2025

Biserica Ortodoxă și credincioșii din Vâlcea sunt în doliu după trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit Veniamin Micle, una dintre cele mai respectate figuri ale Mănăstirii Bistrița-Olteană. Părintele s-a stins din viață luni, 17 noiembrie 2025, la ora 22.15, la vârsta de 86 de ani.

Timp de peste 70 de ani, părintele Veniamin a fost un duhovnic cu har, cercetător neobosit și autor a peste 178 de cărți, fiind supranumit „Macarie al vremurilor noastre”. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al blândeții și al luminii.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 21 noiembrie, ora 12.00, la Mănăstirea Bistrița-Olteană, fiind oficiată de IPS Varsanufie, alături de un sobor de preoți și călugări.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască lumina veșnică!