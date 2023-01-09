Baschetbalistul Hudson, transfer rapid după despărțirea de Vâlcea: merge la Porto

duminică, 16 noiembrie 2025

Cornelius Hudson și-a găsit rapid echipă după plecarea de la CS Vâlcea 1924. Baschetbalistul american de 32 de ani a semnat cu FC Porto, unde a mai evoluat în trecut în campionatul Portugaliei. El a făcut vizita medicală și ar putea debuta în Europe Cup, în meciul cu Rostock.

Hudson a mai jucat în Portugalia pentru Vitoria Guimaraes, unde a înregistrat medii impresionante: 20,5 puncte, 7 recuperări și 2,9 assist-uri. La Vâlcea, „Crab” a fost unul dintre liderii echipei care a obținut bronzul în LNBM și a fost desemnat MVP al sezonului regulat.

Deși a fost implicat într-un scandal după un test pozitiv la THC, clubul i-a prelungit contractul și pentru sezonul 2025/26, pe care l-a început excelent. Relația s-a deteriorat însă rapid, iar Hudson a plecat după mai multe conflicte interne. În locul lui, Vâlcea i-a adus pe Gian Clavell și Terrell Harris.