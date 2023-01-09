sâmbătă, 29 noiembrie 2025

Avansări în grad la Jandarmeria Vâlcea de Ziua Națională a României

Astăzi 28 noiembrie, în cadrul unei ședinţe festive organizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea a avut loc acordarea de recompense pentru cadrele militare cu ocazia Zilei Naționale a României.

Au fost prezentate ordinele de avansare în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim pentru 14 cadre militare, care îndeplinesc condiţiile legale şi care au obținut rezultate foarte bune în activitate.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, avansarea în gradul următor a jandarmilor înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad, se poate face cu ocazia Zilei Naţionale a României sau a Zilei Jandarmeriei Române.

Felicitări tuturor colegilor avansați în grad!

Vă dorim mult succes în continuare și cât mai multe realizări în carieră!

