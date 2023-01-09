duminică, 23 noiembrie 2025

Autoturism în flăcări pe strada Nicolae Titulescu din Râmnicu Vâlcea

Incendiul a fost stins în câteva secunde de pompieri

Un autoturism a luat foc sâmbătă dimineață, pe strada Nicolae Titulescu din Râmnicu Vâlcea. Alarmarea s-a produs la ora 08:08, iar pompierii Detașamentului Râmnicu Vâlcea au ajuns rapid la fața locului, intervenind cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Potrivit ISU Vâlcea, focul a fost lichidat imediat după sosirea echipajului. „Incendiul a fost stins în câteva secunde de la momentul intervenției, autoturismul fiind salvat”, au transmis reprezentanții instituției.

Nu au fost raportate victime, iar daunele materiale au rămas minime datorită reacției prompte a pompierilor. Ancheta preliminară indică drept cauză probabilă un scurtcircuit electric la compartimentul motor.

Incidentul reamintește cât de importantă este verificarea tehnică periodică a instalațiilor electrice ale mașinilor, mai ales în sezonul rece, când astfel de evenimente sunt mai frecvente.