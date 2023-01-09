Autoturism în flăcări pe strada Nicolae Titulescu din Râmnicu Vâlcea

duminică, 23 noiembrie 2025

Autoturism în flăcări pe strada Nicolae Titulescu din Râmnicu Vâlcea
Incendiul a fost stins în câteva secunde de pompieri

Un autoturism a luat foc sâmbătă dimineață, pe strada Nicolae Titulescu din Râmnicu Vâlcea. Alarmarea s-a produs la ora 08:08, iar pompierii Detașamentului Râmnicu Vâlcea au ajuns rapid la fața locului, intervenind cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Potrivit ISU Vâlcea, focul a fost lichidat imediat după sosirea echipajului. „Incendiul a fost stins în câteva secunde de la momentul intervenției, autoturismul fiind salvat”, au transmis reprezentanții instituției.

Nu au fost raportate victime, iar daunele materiale au rămas minime datorită reacției prompte a pompierilor. Ancheta preliminară indică drept cauză probabilă un scurtcircuit electric la compartimentul motor.

Incidentul reamintește cât de importantă este verificarea tehnică periodică a instalațiilor electrice ale mașinilor, mai ales în sezonul rece, când astfel de evenimente sunt mai frecvente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe