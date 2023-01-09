sâmbătă, 8 noiembrie 2025

AUR se extinde puternic în județul Vâlcea: nouă organizații locale, constituite oficial

Astăzi, în prezența și cu sprijinul domnilor deputați Nicolae Mîndrescu și Antonio Popescu, partidul AUR a făcut un pas important în consolidarea prezenței sale la nivelul județului Vâlcea, prin constituirea oficială a nouă organizații locale.

Astfel, echipa AUR are acum reprezentare activă în comunele Fârtățești, Bălcești, Tetoiu, Copăceni, Stroești, Olanu, Valea Mare, Pesceana și Crețeni – localități cu potențial major pentru implicarea civică și politică.

Prin acest demers, AUR își propune să fie mai aproape de oameni, să asculte problemele reale ale comunităților și să ofere soluții concrete, bazate pe principii de responsabilitate, demnitate și transparență.

Deputatul Antonio Popescu a subliniat că aceste noi structuri locale reprezintă „un pas firesc al unei mișcări politice care crește prin oameni dedicați, prin muncă și prin dorința sinceră de a schimba România în bine”. La rândul său, deputatul Nicolae Mîndrescu a evidențiat spiritul de echipă și unitatea celor care s-au alăturat proiectului AUR în județ: „Această extindere arată că Vâlcea devine un pilon important al partidului nostru. Avem oameni motivați, serioși și dornici să construiască.”

Prin noile organizații, AUR Vâlcea își consolidează structura teritorială și transmite un semnal clar de creștere, coeziune și determinare politică, într-un moment în care românii caută alternative autentice la vechile formule de putere.

„Este un semn puternic al unității și al încrederii pe care vâlcenii o acordă echipei noastre. Mergem înainte, împreună, pentru un județ și o țară mai dreaptă, mai curajoasă și mai aproape de oameni.”

Tiberiu Pîrnău